أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 11-7-2023

مع بداية تعاملات عشاق ومحبين الذهب والمقبلين على الزواج معرفة أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 11-7-2023 عبر جوجل، حيث شهد سعر الذهب في صباح التعاملات اليوم، حالة من الاستقرار في نفس سعر أمس الاثنين، لكي يثبت سعر الذهب عيار 21 بمستوى 2175 جنيها للبيع، وقيمة 2165 جنيها للشراء، في حين أن هبط سعر الأوقية العالمية لمبلغ 1922 دولارا.

أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 11-7-2023

وتوفر«الدستور» أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11 يوليو في مصر.

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

سعر الذهب في مصر صباح تعاملات اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 11 يوليو عند مستوى 2485.75 جنيه للبيع، و2474.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11 يوليو لعيار 22

وسجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11 يوليو عيار 22 ثباتًا عند مستوى 2278.5 جنيه للبيع، و2268 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11 يوليو

أما بالنسبة اليوم الثلاثاء 11 يوليو لعيار 21 فثبت السعر 2175 عند جنيها للبيع، و2165 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18 في مصر اليوم الثلاثاء 11 يوليو

وحقق سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11 يوليو عيار 18 نحو مبلغ 1864.25 جنيه للبيع، و1855.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12 اليوم الثلاثاء 11 يوليو

وثبت سعر الذهب عيار 12 عند 1242.75 جنيه للبيع، و1237.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب الآن اليوم الثلاثاء 11 يوليو في مصر

وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 11 يوليو في مصر استقرارا عند 17400 جنيه للبيع، و17320 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء 11 يوليو

وانخفض سعر الأوقية العالمية اليوم الثلاثاء 11 يوليو لتسجل نحو 1922 دولارا للبيع، و 1920 دولارا للشراء.

ومع بداية تداولات الأسبوع الجاري قد عادت الأسواق لتقييم الموقف من جديد، وخاصة أن تقرير الوظائف أظهر كاستمرار معدل الأجور في التزايد، وهو ما يعد داعم للتضخم الأمر الذي يقلل من فرص تراجع التضخم وبالتالي يجبر البنك الفيدرالي على الاستمرار في تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة.