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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة الحديد: بعض الرجال يستخدمون مفهوم القوامة بشكل خاطئ ويجعلون الحياة بائسة

أسامة الحديد
أسامة الحديد

قال أسامة الحديد، مدير مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن الحياة الزوجية من أجل ما أنعم الله به على الناس وسماها الله في كتابة بالميثاق الغليظ، والذي تم ذكره مرتين فقط بالقرآن الكريم، بموقفي الزواج، ومع الأنبياء فجعل الله لها قيمة ومكانة عظيمة.

 وأضاف، خلال لقائه في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc، أن بعض الرجال يستخدمون مفهوم القوامة بشكل خاطئ، مشيرًا إلى أن القوامة التي جاءت في قوله تعالى: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء"، معناها مزيد من التكليف والقيام على رعاية الأسرة والسعي على رزقها وتربية الأبناء ومعاملة الزوجة معاملة حسنة.

الآثار السلبية لاستخدام القوامة بشكل خاطئ

وتابع أن التفضيل في العطاء العام والتودد والتلطف مع الزوجة والأولاد وهذه معانٍ أساسية في تبادل كل ماهو حسن داخل إطار الأسرة، ولكن عندما يستخدمها الزوج كسلطة تجعل هناك نفور وخروج عن الطاعة والمألوف و الحياة بدلا من أن تكون سكنًا ومودة ورحمة، تصبح بائسة ومصدر للقلق والخوف والزوج الذي هو أمان الزوجة يصبح مصدر خوفها.

مركز الأزهر العالمي للفتوى القوامة إطار الأسرة بائسة الاسرة

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