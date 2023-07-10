ضبط سيدة حاصلة على دبلوم صناعى تنتحل صفة طبيبة تغذية بالبحيرة

تمكن فريق العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة، بقيادة الدكتور عبدالحميد الطيباني، بالاشتراك مع لجنة العلاج الحر بإدارة دمنهور الصحية، برئاسة الدكتور محمد شتا، وبالتنسيق مع رئيس جهاز حماية المستهلك فرع البحيرة، من ضبط سيدة حاصلة على دبلوم صناعي، تنتحل صفة طبيب تغذية علاجية، وتم تشميع المنشأة بالشمع الأحمر، وتم تحرير محضر لانتحالها صفة طبيبة تغذية علاجية.

من جانبه أشاد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بهذا الجهد لفريق العلاج الحر بالمديرية ودمنهور، وقدم الشكر والتحية لفريق العلاج الحر بالمديرية، كما قدم الشكر لفريق العلاج الحر بدمنهور.

وأكد ثقته الكاملة في فرق العلاج الحر، التى لها مكانتها ضمن المنظومة الصحية، مشددًا بأننا سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المتاجرة بصحة الشعب، موجهًا بتكثيف الإشراف والمتابعة الدقيقة والمرور الميداني على كافة المنشآت الطبية الخاصة، على مستوى جميع مراكز المحافظة.

كما قدم الدكتور حمودة الجزار، وكيل المديرية، التحية للفريق على هذا الجهد المبذول، وأكد أهمية دور العلاج الحر في ضبط تقديم الخدمات المقدمة للمرضى بالمنشآت الطبية غير الحكومية لما له من أثر في سلامة المرضى وذويهم.

ولفت إلى تقديم كافة سبل الدعم للعلاج الحر، ليؤدي مهامه من خلال التقييم الدائم والمستمر لجميع المنشآت الطبية الخاصة؛ لبيان مدى اتباع تلك المنشآت لكافة التعليمات التي وضعتها وزارة الصحة لضمان سلامة وصحة المرضى.