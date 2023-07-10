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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تهديد وتحكم.. "التليفون" يكتب نهاية حياة طالبة الحقوق بجامعة المنصورة

مشاجرة
مشاجرة

مشاجرة بين شاب وشقيقته بسبب الهاتف المحمول تسبب في قفزها من الطابق الرابع في منزلها عقب سحب عائلتها الهاتف المحمول منها في الدقهلية.

- تفاصيل الوفاة

مأساة عاشتها طالبة الفرقة الثانية بكلية الحقوق بجامعة المنصورة بسبب تحكم عائلتها فيها واستمرارهما في مراقبتها والتجسس عليها، حتى في أوقات الليل كان شقيقها يضايقها بفحص هاتفها المحمول وعندما وجد ما لا يسره فيه قرر معاقبتها وسحب الهاتف المحمول منها، ما دفعها للقفز من الطابق الرابع في مركز طلخا.
- تفاصيل البلاغ

كان اللواء مدير أمن الدقهلية، تلقى اخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد تامر يحي، مأمور مركز شرطة طلخا بورود اشارة من مستشفى الطوارئ بالمنصورة بوصول "رنا.م.ن"، 19 عامًا، طالبة بالفرقة الثانية بكلية الحقوق ومقيمة بندر طلخا جثة هامدة ادعاء سقوط من علو . 
انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا، وبالفحص وسؤال والدتها 42 عامًا، ربة منزل ومقيمة بذات العنوان ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك . 
تحرر عن ذلك المحضر رقم 4793 لسنة 2023 اداری مركز طلخا، والعرض على النيابة العامة .

مشاجرة الطابق الرابع الدقهلية تفاصيل الوفاة سحب الهاتف المحمول مركز طلخا

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