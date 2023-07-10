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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"هيكل.. المذكرات المخفيّة".. طبعة جديدة لمحمد الباز عن دار مسافات

د. محمد الباز وفي
د. محمد الباز وفي الإطار (غلاف الكتاب)

صدر حديثًا عن دار مسافات للنشر والتوزيع طبعة ثالثة وجديدة من كتاب "هيكل.. المذكرات المخفية" للدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور».

والكتاب صدر في طبعات سابقة عن دار ريشة للنشر والتوزيع مطلع سبتمبر من عام 2020.

وكشف الباز عن أسباب إنجاز هذا الكتاب قائلًا: «قصّة الكتاب بدأت منذ 2005 عندما ذهب لزيارة الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، وعرض عليه كتابة مذكراته من ناحية إنسانية، وسأله هيكل وقتها: لماذا أنت تكتبها؟، فقال له إنه يظن أنه سيكون واحدًا ممَن يكتبون لأكثر من جيل قادم».

يضم الكتاب 600 صفحة من القطع الكبيرة، ويتناول سيرة «هيكل» الذاتية من خلال رصيده الصحفي والسياسي الضخم، إضافة لاحتوائه على ألبوم صور لهيكل في مختلف مراحل عمره، ويتناول من خلاله سيرته وما تركه من إرث كبير ومتنوع ما بين الكتب والحوارات والمقالات التي كتبها أو كُتبت عنه.

ومن المعروف أن «هيكل» لم ينشر حتى وفاته مذكراته الخاصة، إلا أنه ذكر الكثير عن حياته وعلاقته بكبار رجال الدولة وملوك ورؤساء الدول الأخرى، وشهادته على كثير من الأحداث التاريخية من خلال كتبه وحواراته، التي استقى منها محمد الباز مذكراته المخفية.

غلاف الكتاب
دار مسافات للنشر والتوزيع هيكل المذكرات المخفية محمد الباز جريدة الدستور دار ريشة للنشر والتوزيع الباز

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