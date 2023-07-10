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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أزمات متصاعدة.. ماذا قدم بايدن خلال زيارته لبريطانيا؟

جو بايدن
جو بايدن

سلّطت صحيفة الإندبندنت البريطانية الضوء على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لبريطانيا ولقائه كلا من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والملك تشارلز.

زيارة بايدن لبريطانيا 

قالت الإندبندنت: "زيارة بايدن إلى المملكة المتحدة هي جزء من رحلة لثلاث دول ستشهد قمة الناتو في ليتوانيا بهدف إظهار التضامن مع أوكرانيا في حربها ضد روسيا بينما لم تقبل كييف بعد كعضو في التحالف الدفاعي.

من جانبه، قال جو بايدن في اجتماع داونينج ستريت مع ريشي سوناك إن العلاقة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة "صلبة للغاية".

 ملفات الزيارة بين بايدن وسوناك

وقالت الصحيفة البريطانية، لقد واستعرض القادة" بايدن وسوناك" الاستعدادات لقمة الناتو المرتقبة في فيلنيوس، وأكدوا مجدداً دعمهم الثابت لأوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي المستمر.

كما ناقش القادة إعلان الأطلسي حول الشراكة الاقتصادية التي أطلقوها في يونيو ، بما في ذلك الخطوات التالية للدفع نحو النتائج الرئيسية في الأشهر المقبلة، كما استعرضوا التطورات في أيرلندا الشمالية والجهود المبذولة لضمان استمرار التقدم هناك.

في حديثه بعد وصوله إلى لندن قبل قمة الناتو التي تستمر يومين في فيلنيوس، قال بايدن إن الحلف يحتاج إلى "رسم مسار روسي" لتتبعه أوكرانيا، لكنه أضاف أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن تفي كييف "بجميع المؤهلات ، من التحول الديمقراطي إلى مجموعة كاملة من القضايا الأخرى".

ملفات الزيارة بين تشارلز وبايدن 

وعن لقاء بايدن مع الملك تشارلز، قالت الصحيفة انهما ناقشا أزمة تغير المناخ حيث تعتبر مشكلة تغير المناخ أزمة وجودية وتهديد خطير لكلا الزعيمين.

وسبق وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان للصحفيين على متن طائرة الرئاسة يوم الأحد: الرئيس لديه احترام كبير لالتزام الملك بشأن قضية المناخ على وجه الخصوص.

الإندبندنت بايدن بريطانيا زيارة سوناك تشارلز

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