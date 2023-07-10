قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن المشدد 7 سنوات لمتهم قتل آخر بسكين في مشاجرة ببورسعيد.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 21 من شهر فبراير عام 2023 والمتهم فيها عمرو محمد أحمد محمد رضوان ويبلغ من العمر 18 عاما، حيث قتل المجني عليه كريم أحمد صلاح فتحي عبد الرحمن عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بان بيت النية وعقد العزم على قتله، وذلك علي إثر مشاجرة نشبت فيما بينهما، بأن استل سلاح أبيض سكين عثر عليه بمحل الواقعة، وما ان ظفر به حتى قام بالتعدي عليه بالضرب فأحدث به الإصابة الموصوفة، والتي أودت بحياته، قاصدا من ذلك قتله.

وشهد عمر حامد بأنه نشب بين المتهم والمجني عليه في اليوم السابق على إرتكاب الواقعة مشاجرة تعدى فيها كل من الطرفين على الآخر، وعلى إثر ذلك حضر المجني عليه في اليوم الثاني إلى محل تواجد المتهم حاملا سلاح أبيض مطواة وقام بالتعدي على المتهم فدفع المتهم ذلك التعدي بواسطة مفتاح صغير أصاب به المجني عليه بيده، وتم التفريق عنهما وأبعدهما عن بعضهما الأهالي، إلا أن المجني عليه أتبع المتهم بذلك السلاح الأبيض وأثناء ذلك عثر المتهم على سلاح أبيض سكين أحتفظ، بها وما قدم المجني عليه دارت بينهما مناوشات بالاسلحة البيضاء طالت إحدى ضربات العشوائية جسد المجني عليه فاصابته وأودت بحياته.

وشهد أحمد عبد الناصر مقدم شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة الزهور بأن تحريات توصلت إلى أنه على إثر خلافات سابقه فيما بين المتهم والمجني عليه وأثناء مرور المتهم من أمام المجني عليه بالطريق العام تتبعه إلى حيثما استقر حاملا لسلاح أبيض مطواة وتشاجر معه، ثم تمكن المتواجدون بمحيط الواقعه من التفريق بينهما، ثم عاود المجني عليه اللحاق بالمتهم أكثر من مرة حتى استقر الأخير بالجهة المقابله له، وهرول نحوه وبحوزته السلاح المطواة، وحال ذلك عصر المتهم على سلاح ابيض سكين بفرش الخضروات المتواجد بجانبه، واشتبك كلا الطرفين ببعضهم البعض وجرى توجيه الضربات العشوائية، الى أن أصابت إحدى الضربات الموجهه من المتهم منتصف صدر المجني عليه، واحدثت إصابته التي أودت بحياته، وعزي قصد المتهم من ذلك رد الاعتداء الواقع عليه، وأضاف بانه تمكن من ضبط المتهم والسلاح الابيض السكين.

وأقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة بارتكاب الواقعة، وثبت بتقرير الطب الشرعي للمجني عليه كريم أحمد صلاح الإصابة الطعنية الحيوية الحديثة المشاهدة الموصوفة، والتي حدثت عن طريق الطعن بجسم صلب زو حافة حادة وسن مدبب كسكين أو مطواة أو ما شابه، وتسبب في قطع تسبب في نزيف غزير أودي بحياته.

وحكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما أسند اليه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، والزمته المصاريف الجنائية .