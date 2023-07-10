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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب عمرو فهمي: التحالف الوطني للعمل الأهلي يدعم الفئات الأكثر احتياجا

النائب عمرو فهمي
النائب عمرو فهمي

ثمن النائب عمرو فهمي،  عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، موافقة مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من النائب طارق رضوان و60 نائبا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قائلا إن القانون يستهدف إنشاء تحالف وطنى تنموي غير هادف للربح ويتمتع باستقلالية مالية وإدارية وفنية، بما يضمن عدم تدخل أي من الجهات الإدارية في شئونه أثناء مباشرته لمهامه، فضلا عن تمتعه برعاية رئيس الجمهورية وعنايته.


وأوضح فهمي، في بيان له اليوم، أن القانون يهدف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، مشيرا إلى أنه سيخدم المجتمع المدني بشكل كبير ويدعم الفئات الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى أن الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية المجتمع والارتقاء بالقيم الإنسانية.


وأكد أن التحالف سيعمل على تعزيز إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية، بالإضافة إلى تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته.


ولفت النائب إلى أننا بحاجة ملحة إلى استحداث آلية لتجميع تلك الجهود تحت مظلة تحالف واحد يمكنها من تحقيق أهدافها وأغراضها بإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين لاسيما الفئات الأولى بالرعاية، وذلك كله بتعظيم الاستفادة من قدرات وبرامج وخطط هذه المؤسسات.

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