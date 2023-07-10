ads
الإثنين 10 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أغنية كل أسبوع.. حمزة نمرة يكشف كواليس إطلاق ألبومه الجديد «رايق»

حمزة نمرة
حمزة نمرة

انتهى الفنان حمزة نمرة من تسجيل أغنيات ألبومه الموسيقي الجديد "رايق"، والمقرر طرحه يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو.

ويفاجئ “حمزة” جمهوره العربي بوجبة غنائية دسمة خلال الألبوم الذي يضم 13 أغنية، يتم إطلاقها بطريقة تسويقية مختلفة بواقع أغنية جديدة كل أسبوع وتحديدًا في أيام الأربعاء على مدار موسم الصيف.

ويخوض “نمرة” مغامرة فنية جديدة خلال "رايق" حيث يعتبر أول ألبومات مسيرته الغنائية الذي يتم إطلاقه خلال موسم الصيف، ويحمل في أغنياته مذاقات موسيقية متنوعة بين الموسيقى الشرقية والفيوجن والشعبي مع الفلامنكو والأفروبيت، في حين تتنوع موضوعات أغانيه بين العاطفية والواقعية والشجن وجرعة مركزة من البهجة والتفاءل التي تتلاءم مع الأجواء الصيفية.

ويبدأ حمزة رحلة إطلاق ألبومه الجديد بظهور الأغنية الرئيسية "رايق" بشكل فيديو كليب تم تصويره في اليونان مع المخرج مصطفى السولي، على أن يتبعها كل يوم أربعاء بأغنية أو أغنيتين أسبوعيًا حتى نهاية صدور جميع الأغاني مطلع سبتمبر المقبل.

كما يشوق حمزة نمرة جمهوره بتفاصيل الألبوم المنتظر بتوضيح اسم ومعاد ظهور كل أغنية من أغانيه، ويعتبر أحد أطول ألبوماته الموسيقية يضم أكثر من "دستة" أغاني من بينها "مرايات" و"رياح الحياة" وأغنية خاصة عن "الإسكندرية"، ومن بينها كليب تم تصويره في بريطانيا مع المخرج العالمي راجا فيردي، الذي أخرج لنجوم عالميين مثل مارشميللو وباسنجر.

تجربة مختلفة وكل أغنية تحمل قصة وحالة منفصلة

ومن جانبه، قال حمزة نمرة إن الألبوم يعد تجربة موسيقية مختلفة، موضحًا أن تحضيراته استغرقت أكثر من عام، وأن كل أغنية تحمل قصة وحالة منفصلة بذاتها ومزيج بين الشجن والبهجة، وسيتم إصدارها بشكل كليبات مصورة أسبوعيًا.

ويتعاون حمزة نمرة خلال الألبوم مع نخبة من الشعراء من بينهم عمر طاهر ومحمود فاروق ومحمد السيد وحسام سعيد، بينما تشمل قائمة الموزعين الموسيقيين كل من كريم عبد الوهاب وعمرو الخضري والكندي اندري مينا والموزع اليوناني أبوستليس مالياس بجانب الملحن عمرو الشاذلي، وتم تصوير كليباته بين اليونان وبريطانيا.

 

أجواء الصيف الفنان حمزة نمرة تجربة مختلفة البوم حمزة نمرة الجديد البوم رايق

الأكثر قراءة

أصغر عريس في مصر: "فاتح بيتين وفيديوهاتنا بقت ترند"

حقيقة وفاة الفنانة حورية فرغلي بعد عملية استئصال الرحم

بعد غياب عامين.. الأهلى بطلًا للدورى للمرة 43

"مستنينك يا محمد".. كيف بدل غربق كليوباترا الضحكات إلى صراخ؟

قمة دول جوار السودان.. سياسيون: مصر تسعى لإزالة الاحتقان بين الأطراف المتصارعة

رفع أشلاء شاب سقط أسفل عجلات مترو دار السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

لعنة عبادة الماضى

منى رجب

البنات المصريات قادمات

عبدالوهاب داود

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ماجد حبته

قمة الناتو.. قمة الرعب!

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

نادى الأسير الفلسطينى: تفاقم معاناة أسرى "النقب" بسبب الاكتظاظ

"كابينت" نتنياهو يصوت على منع انهيار السلطة الفلسطينية.. ماذا يعنى؟

ما بعد العملية.. كيف سيتحرك الجيش الإسرائيلى فى "جنين"؟