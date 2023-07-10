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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة عامل للجنايات بتهمة قتل شاب بسبب معاكسة فتاة فى الزاوية الحمراء

ارشيفية
ارشيفية

أمرت نيابة شمال القاهرة، بإحالة عامل للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة قتل شاب بسبب معاكسة فتاة أثناء سيرها في الشارع.

 كان قد تبلغ لقسم شرطة الزاوية بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة ومتوفى بأحد الشوارع في منطقة الزاوية الحمراء.

انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وتبين من التحريات والتحقيقات حدوث مشاجرة بين كلٍ من  "طرف أول " أحد الأشخاص توفى متأثراً بإصابته بجرح طعني بالصدر.

و"طرف ثان"،  أحد الأشخاص مصاب بكدمات متفرقة بالجسم لقيام الطرف الثاني بمعاكسة شقيقة الطرف الأول، حال سيرها بالشارع محل البلاغ ، وقامت على إثرها بالتعدي عليه بالسب مما أثار حفيظته فقام بالتعدي عليها بالضرب.

فقامت باستدعاء شقيقها وحدوث مشاجرة بينهما تعدى خلالها الطرف الثاني على الأول بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" نتج عن ذلك إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم  وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب.

إحالة عامل الجنايات قتل شاب معاكسة فتاة

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