تقرير: باريس سان جيرمان اتخذ قرارًا ببيع مبابي بعد غضب المُلّاك

كشفت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، الاثنين، عن قرار مفاجئ من إدارة باريس سان جيرمان حول مستقبل كيليان مبابي نجم الفريق.

وقال التقرير إن أمير قطر غاضب للغاية من مبابي وتصرفاته مؤخرًا تجاه باريس سان جيرمان.

وأكمل التقرير، النادي الفرنسى إتخذ القرار ويريدون بيع مبابي الآن، العائق حاليًا هو أن اللاعب لم يتخذ القرار النهائي ولم يبلغ النادي بأنه يريد الرحيل حتى الآن.

وقال مبابي في تصريحات أغضبت الإدارة في مقابلة مع مجلة "فرانس فوتبول"السبت: "الناس في فرنسا رأوني وأنا أكبر ، رأوني طوال الوقت في باريس سان جيرمان أو المنتخب الوطني، ولأعوام كنت أسجل الكثير من الأهداف، لذا بالنسبة للناس فهذا أصبح شيئا عاديا".

ويرى مبابي أن حقيقة لعبه في باريس سان جيرمان "لا تساعد" نظرا لكونه ناد مستقطب.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في يونيو 2024 ولم يتفق الطرفان بعد على تجديد التعاقد بينهما.

ولكي يستفيد سان جيرمان ماديا من مبابي فعليه أن يوافق على بيعه هذا الصيف أو في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان هذا الأسبوع "لا يمكن أن نسمح برحيل واحد من أفضل لاعبي العالم مجانا".

وطلب سان جيرمان من مبابي تحديد مصيره بحلول 31 يوليو الجاري، لكن اللاعب لم يتطرق إلى مصيره مع النادي الفرنسي أو إمكانية انتقاله لريال مدريد الإسباني، واكتفى بالقول "أنا متعطش للانتصارات ، لا أريد أن أكون مجرد جزء من فريق يتواجد فقط من أجل المنافسة".