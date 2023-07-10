صحة الغربية: تحقيق موسع فى واقعة التعدي على فريق طبي بعناية مستشفى عام

فتحت مديرية الصحة بالغربية، بقيادة الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة، تحقيقًا موسعًا حول الواقعة المؤسفة التي شهدتها مستشفي المحلة العام، حين اقتحمت أسرة مريض الرعاية المركزة وكسرت بعض محتوياتها وأصابت بعض العاملين بالمستشفى.

وأكد “بلبل”، في تصريحات لـ“الدستور”، أنه على الرغم من أن الفرق الطبية تحظى بالاحترام والتقدير في المجتمعات، إلا أن هذا لم يمنع أن تشهد مستشفى المحلة العام في مديرية الصحة بالغربية واقعة مؤسفة لاقتحام أسرة مريض غرفة الرعاية المركزة، والتي تسببت في إتلاف أجهزة طبية بتكلفة مالية باهظة واعتداء على الفريق الطبي الذي كان يعالج ابنهم.

مؤكدًا أنه فور وقوع الحادث، تم إبلاغ الجهات الأمنية والمعنية، وبالفعل صدرت توجيهات من المستشار أحمد ياسر المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، إلى رئيس نيابة أول المحلة بحبس المتهمين من أفراد أسرة المريض المتوفي بسبب تعرضهم للطواقم الطبية والأجهزة داخل المستشفى، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأضاف: «ومن المنتظر أن يتم استدعاء جميع الحاضرين للحادث لسماع أقوال الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة في محل الواقعة، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القانون، وتحميل المسؤولية لأولئك الذين ارتكبوا هذا الفعل»، مؤكدا أن الواقعة تعتبر تحذيرًا للجميع بأن العنف ضد الفرق الطبية والممارسين الصحيين يشكل خطرًا حقيقيًا، ويجب علينا جميعًا احترام ودعم هؤلاء العاملين الصحيين والعمل على توفير بيئة عمل آمنة ومحمية لهم، حتى يتمكنوا من القيام بوظائفهم بكفاءة وفعالية.