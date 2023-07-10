ads
الإثنين 10 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صحة الغربية: تحقيق موسع فى واقعة التعدي على فريق طبي بعناية مستشفى عام

مستشفي المحلة
مستشفي المحلة

فتحت مديرية الصحة بالغربية، بقيادة الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة، تحقيقًا موسعًا حول الواقعة المؤسفة التي شهدتها مستشفي المحلة العام، حين اقتحمت أسرة مريض الرعاية المركزة وكسرت بعض محتوياتها وأصابت بعض العاملين بالمستشفى.

وأكد “بلبل”، في تصريحات لـ“الدستور”، أنه على الرغم من أن الفرق الطبية تحظى بالاحترام والتقدير في المجتمعات، إلا أن هذا لم يمنع أن تشهد مستشفى المحلة العام في مديرية الصحة بالغربية واقعة مؤسفة لاقتحام أسرة مريض غرفة الرعاية المركزة، والتي تسببت في إتلاف أجهزة طبية بتكلفة مالية باهظة واعتداء على الفريق الطبي الذي كان يعالج ابنهم.

مؤكدًا أنه فور وقوع الحادث، تم إبلاغ الجهات الأمنية والمعنية، وبالفعل صدرت توجيهات من المستشار أحمد ياسر المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، إلى رئيس نيابة أول المحلة بحبس المتهمين من أفراد أسرة المريض المتوفي بسبب تعرضهم للطواقم الطبية والأجهزة داخل المستشفى، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأضاف: «ومن المنتظر أن يتم استدعاء جميع الحاضرين للحادث لسماع أقوال الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة في محل الواقعة، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القانون، وتحميل المسؤولية لأولئك الذين ارتكبوا هذا الفعل»، مؤكدا أن الواقعة تعتبر تحذيرًا للجميع بأن العنف ضد الفرق الطبية والممارسين الصحيين يشكل خطرًا حقيقيًا، ويجب علينا جميعًا احترام ودعم هؤلاء العاملين الصحيين والعمل على توفير بيئة عمل آمنة ومحمية لهم، حتى يتمكنوا من القيام بوظائفهم بكفاءة وفعالية.

تحقيق موسع في واقعة التعدي على فريق طبي بعناية مستشفى عام بالغربية صحة الغربية تحقيق موسع في واقعة التعدي على فريق طبي بعناية مستشفى عام ولا تنازل أجهزة طبية الصحة بالغربية الرعاية المركزة الجهات الامنية الفرق الطبية العاملين الصحيين الواقعة المؤسفة

الأكثر قراءة

حقيقة وفاة الفنانة حورية فرغلي بعد عملية استئصال الرحم

رابط الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم 2023

آخرهم إمام عاشور.. أبرز 7 زملكاوية خطفهم قطار الأهلى

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

استمرار حبس المتهمين بذبح طفل أبو النمرس وسرقته

المعينون الجدد بمجلس الدولة يؤدون اليمين القانونية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ضربة حرة لعنة عبادة الماضى

منى رجب

البنات المصريات قادمات

عبدالوهاب داود

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ماجد حبته

قمة الناتو.. قمة الرعب!

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

نادى الأسير الفلسطينى: تفاقم معاناة أسرى "النقب" بسبب الاكتظاظ

"كابينت" نتنياهو يصوت على منع انهيار السلطة الفلسطينية.. ماذا يعنى؟

ما بعد العملية.. كيف سيتحرك الجيش الإسرائيلى فى "جنين"؟