مصادر: "الناتو" يتفق على خطط توضح كيفية الرد على هجوم روسي

أعلنت مصادر دبلوماسية، الاثنين، أن حلف الناتو يتفق على خطط توضح بالتفصيل كيفية الرد على هجوم روسي، وفق وكالة رويترز.



ويناقش كبار الدبلوماسيين الأتراك والأمريكيين يناقشون قمة الناتو المقبلة في فيلنيوس.

وذكرت مصادر دبلوماسية تركية أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ناقشا القمة المقبلة لقادة الناتو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب القيود المفروضة على التحدث إلى وسائل الإعلام في مكالمة هاتفية يوم الاثنين، تناول الزعيمان أيضا توسيع الناتو.

يوم الأحد، اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي جو بايدن أيضًا على عقد اجتماع فردي في قمة الناتو المقرر عقدها يومي 11 و 12 يوليو.

أثناء حديثهما عبر الهاتف، ناقش أردوغان وبايدن أيضًا مجموعة من الأمور بما في ذلك محاولة السويد الانضمام إلى الناتو وبيع الولايات المتحدة لطائرات مقاتلة من طراز F-16 إلى تركيا.

في السياق، قالت مصادر دبلوماسية تركية، نقلاً عن وكالة الأناضول، إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ناقشا القمة المقبلة لقادة الناتو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب القيود المفروضة على التحدث إلى وسائل الإعلام في مكالمة هاتفية يوم الاثنين ، تناول الزعيمان أيضا توسيع الناتو.

واتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي جو بايدن أيضًا على عقد اجتماع فردي في قمة الناتو المقرر عقدها يومي 11 و12 يوليو.

أثناء حديثهما عبر الهاتف، ناقش أردوغان وبايدن أيضًا مجموعة من الأمور بما في ذلك محاولة السويد الانضمام إلى الناتو وبيع الولايات المتحدة لطائرات مقاتلة من طراز F-16 إلى تركيا.