ارتفاع عدد الباحثين عن العمل في بريطانيا ومخاوف على مستقبل الاقتصاد

حذرت صحيفة الجارديان البريطانية من الأزمات المتلاحقة التي يواجهها الاقتصاد البريطاني، وتحديدا من أزمة ارتفاع الباحثين عن عمل في بريطانيا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة التي يواجهها البريطانيون.

تباطوء التوظيف

قالت الجارديان: "تعمل الشركات البريطانية على إبطاء التوظيف في الوقت الذي يرتفع فيه عدد الأشخاص الذين يبحثون عن عمل، وفقًا للبيانات التي تشير إلى "عدم اليقين المستمر" بشأن التوقعات الاقتصادية.

وارتفع عدد المقبولين من المرشحين للوظائف الجديدة في يونيو بأعلى معدل منذ ذروة قيود فيروس كورونا في المملكة المتحدة في ديسمبر 2020 ، وفقًا لأحدث تقرير عن الوظائف صادر عن اتحاد التوظيف والتوظيف (REC) و KPMG بينما انخفض عدد الأشخاص الذين تم تعيينهم في وظائف دائمة من قبل وكالات التوظيف ، وانخفض نمو الأجور إلى أدنى معدل له منذ أكثر من عامين في يونيو.

يأتي ذلك قبل بيانات سوق العمل في المملكة المتحدة غدا الثلاثاء التي يتوقع الاقتصاديون أن تظهر بقاء البطالة عند 3.8٪، ولا تزال بالقرب من أدنى مستوياتها في أربعة عقود ومع ذلك، يراقب الاقتصاديون باهتمام علامات ضعف النمو.

ورفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بسرعة من 0.1٪ أواخر 2021 إلى 5٪ قامت الأسواق المالية بتسعير ارتفاعات أخرى في الأشهر المقبلة حيث يحاول البنك خفض التضخم ، الذي ظل مرتفعا بعناد.

خبراء يحذرون

وقالت كلير وارنز، الشريكة في KPMG UK: "يمثل الارتفاع الحاد في توافر المرشحين هذا الشهر وهو الأعلى منذ عامين ونصف - مصدر قلق كبير للاقتصاد، ما يعكس آثار التباطؤ المستمر في التوظيف إلى جانب زيادة فقدان الوظائف في العديد من القطاعات.

وقالت إنه يبدو أن أصحاب العمل يفضلون التوظيف المؤقت على الوظائف الدائمة بسبب "عدم الاستقرار الاقتصادي المستمر".

قال نيل كاربيري، الرئيس التنفيذي للمركز الاقتصادي الإقليمي: إنه من المرجح أن المزيد من الناس يبحثون عن وظائف جديدة كرد فعل لارتفاع التضخم ، وقال إنه "ليس من المستغرب ، بالتالي ، أن معدل ارتفاع الأجور قد انخفض مرة أخرى".

قال "على الرغم من هذه الاتجاهات، فإن سوق العمل لا يزال ضيقا للغاية" "لا يزال هناك نقص كبير في المهارات مع المحاسبة والبناء والتدريس والتمريض بين تلك القطاعات التي تكافح من أجل العثور على العمال والاحتفاظ بهم.