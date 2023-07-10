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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير يوضح نتائج جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء من الطاقة خلال 10سنوات

الطاقة
الطاقة

قال الدكتور سامح نعمان، أستاذ الهندسة وخبير الطاقة، إن الدولة المصرية منذ 2014 تعمل بشكل كبير على تطوير قطاعات الطاقة بجميع أنواعها الشمسية والكهربائية والمياه، توفير الغاز واستخدامه في السيارات، ومصانع البتروكيماويات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،  أن الدولة أنتجت 13 مليون وحدة من الغاز الطبيعي خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن سعر الوحدة الحرارية في مصر أثناء الحرب الروسية الأوكرانية كان 3 دولارات، بينما كان سعرها في الخارج 84 دولارًا.

تحويل السيارات للغاز الطبيعي وفر 6 ملايين دولار للدولة

وأوضح أنه تم تحويل 400 ألف سيارة للغاز الطبيعي، ساعدت على توفير ما يقرب من 6 ملايين لتر بنزين، أي ما يساوي 6 ملايين دولار، متابعًا أن مصر وصل إنتاجها من البترول هذا العام إلى 80 مليون طن، مقسم على 28 مليون طن للزيت الخام و51 مليون طن للغاز الطبيعي. 

وأكد أن مصر في جميع الاتجاهات، سواء كانت تقليدية أوبترولًا أو طاقة متجددة أصبحت المورد الرئيسي في المنطقة، موضحًا أن الدولة قامت بإدخال الغاز للبيوت بالتقسيط، مما يوفر الغاز المستورد. 

خبير الطاقة الدولة المصرية تطوير قطاعات الطاقة الغاز الطبيعي طاقة متجددة

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