أسامة الأزهرى: اطلبوا المأكل الحلال وإن قلَّ.. الحرام يُبتلى صاحبه

نشر الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، منشورا عبر صفحته الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يشدد فيه على ضرورة تحري المأكل الحلال.

وكتب الأزهري: "انشروا في كل مَنْ يحيط بكم ويتردَّد عليكم الحذر الشديد جدًا من مأكل الحرام، تحروا المطعم الحلال، اطلبوا المأكل الحلال وإن قلَّ، لكنَّ بركتَهُ تدوم ودعاءَكَ يستجاب، أمّا المطعم الحرام والمال الحرام فقد يكون كثيرًا لكن يُبتلى صاحبه بعد ذلك بالهمِّ والغمِّ والأمراض، ويُقلِّب الله عليه الأحباب والأصدقاء فيتحولون إلى أعداء".

وفي منشور آخر، كتب الأزهري إذا أردت أن تكون من أهل الاستجابة خذ هذه القاعدة الإلهية الكريمة: "إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ فعندما يسارع الإنسان في الخيرات، وعندما يدعو الإنسان ربه بإلحاح- رغبةً في ما عند الله من الخير، ورهبةً ممَّا يخشاه الإنسان من الأضرار- ويملأ قلبه بالخشوع يصير من أهل الاستجابة، وسيُتَوَّجُ هذا عنده بأن يكرمه الله بحليةِ قوله تعالى: فَاسْتَجَبْنَا لَهُ".