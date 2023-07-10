بعد زيارة رئيس الوزراء.. كل ما تريد معرفته عن مشروع القطار الكهربائي السريع بمطروح

في أول زيارة لرئيس حكومة إلى واحة سيوة منذ سنوات عديدة، زار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي واحة سيوة اليوم، واستعرض اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تفاصيل بعض المشروعات القومية المنفذة في محافظة مطروح، منها القطار الكهربائي السريع «العين السخنة - العلمين - مرسى مطروح»، والذي يعتبر أحد أهم المشروعات في النقل تنفذها الدولة في الفترة الحالية.

وترصد “الدستور” أبرز المعلومات عن مشروع القطار الكهربائي السريع بمطروح.

- يسهم القطار الكهربائي السريع بمطروح في تيسير حركة المواطنين من ناحية والبضائع من ناحية أخرى.

- القطار الكهربائي السريع بمطروح ينفذ وفق المواصفات العالمية لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب.

- الخط الأول للقطار الكهربائي السريع يسهم مع الموانئ التجارية في تعظيم حركة التجارة في مصر، لتحقيق رؤية القيادة السياسية في جعل مصر مركزا عالميا للتجارة العالمية واللوجستيات.

- مشروع القطار الكهربائي السريع «العين السخنة - العلمين - مرسى مطروح» يتكون من مجموعة كبيرة من المحطات، وهي مطروح وألماظة، ورأس الحكمة، وسوان والضبعة وسيدي عبدالرحمن والعلمين والحمام وبرج العرب والإسكندرية والنوبارية ووادي النطرون والسيادات وسفنكس و6 أكتوبر، ثم حدائق أكتوبر والجيزة والقاهرة ومحمد نجيب والعاصمة الإدارية والعين السخنة.

- يمتد مسار مشروع القطار الكهربائي السريع، من العين السخنة وحتى حدائق أكتوبر، ثم يتفرع جنوبا حتى «الفيوم - بني سويف» ليربط مع الخط الثاني وهو خط القطار السريع «الفيوم - بني سويف - أبو سمبل»، ويتفرع شمالاً حتى الإسكندرية والعلمين ومرسى مطروح بطول حوالي 660 كيلومترا.

- وفقا للموقع الرسمي للهيئة القومية للأنفاق، يتكون الخط الأول من 12 محطة قطار سريع، و12 محطة إقليمية، والسرعة التصميمية للمشروع 250 كيلومترا/ ساعة والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كيلومترا/ الساعة، وبالنسبة للقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كيلومترا/ الساعة وجرارات البضائع الكهربائية 120 كيلومترا/ ساعة.