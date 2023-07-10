يلغي امتحان الفرصة الواحدة.. «التعليم» يكشف ملامح نظام الثانوية العامة الجديد

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مؤشرات التصحيح الإلكتروني لمادة الكيمياء إيجابية للغاية، مُشيرًا إلى حصول أكثر من 5 آلاف طالب على أكثر من 95%.

وكشف “زلطة” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، عن ملامح نظام الثانوية العامة الجديد، المتوقع وضعه بعد الانتهاء من وضع الإطار العام للمرحلة الإعدادية، وقال إن الثانوية العامة لن تكون قائمة على امتحان الفرصة الواحدة، وأن يُحدد امتحان آخر العام مصير الطالب، وإنما سيكون هناك عدة تقييمات مختلفة على مدار العام لطالب الثانوية تحدد نتيجته وقدراته.

ولفت إلى أنه يتم أيضًا بحث الإسراع التعليمي، بمعنى لو الطالب قادر على تحصيل المرحلة الثانوية في سنتين بدل ثلاثة، يتاح له ذلك.