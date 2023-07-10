"ولاء".. هربت من البيت فتعرضت لحفلة تعذيب على يد زوج الأم بالبساتين

«ولاء».. طفلة في عمر الزهور لا يتجاوز عمرها سن الإحدى عشر عامًا، كانت ضحية زوج أمها الذي تعدى عليها بالضرب حتى توفيت في منطقة البساتين.



مأساة ولاء

بدأت مأساة ولاء عندما انفصلت الأم عن والدها وهي في عمر الثمانِ أعوام ولديها شقيق عمره 5 سنوات، ولأن الأم صغيرة في السن ولا تعمل بدأت تبحث عن عائل آخر لطفلتها وزجتها الحياة للزواج من عامل رخام، كان لا يحب ابنتها ويتضرر من وجودها.

تعذيب وإيذاء الأطفال

ولكن الأم مع الوقت بدأت تيأس من مشاكل الأطفال ولا تحب افتعال الخلافات مع زوجها، بدأت تنصفه في تشاجره وتؤكد له أن الأطفال حمل عليها وفي تربيتها، مع الوقت بدأت هي الأخرى تشارك زوجها في تعذيب الأطفال؛ لتخالف طبيعتها الإنسانية وأمومتها وتتجرأ لتأذي أطفالها الصغار، ولأن «ولاء» كانت الأكبر سنًا حاولت الهرب منهما عدة مرات.

وجاء يوم الواقعة عندما حاولت ولاء الخروج من المنزل، وتأخرت عن العودة، ولكن بالبحث عنها وإيجادها برفقة صديقتها كان مصيرها الضرب والتعذيب حتى سقطت على الأرض وتوفت.

اعترافات المتهمين

واعترفت الأم بضرب ابنتها عقب خروجها من المنزل وشاركت زوجها في حفلة التعذيب للفتاة وشقيقها، وأكد أقوالها المتهم الذي أكد أن الفتاة اعتادت الهرب من المنزل وكان يؤدبها .

فتحت نيابة البساتين تحقيقات موسعة في واقعة قتل طفلة على يد والدتها وزوجها، وتعذيب شقيقها، وباشرت النيابة التحقيق مع المتهم وزوجته، وأمرت بعرض شقيق المنوفيه علي الطب الشرعي لبيان ما به من آثار تعذيب، والتحفظ عليه لحين تسليمه لأحد ذويه بعد التحريات.



- مناظرة النيابة

وجاء في مناظرة النيابة لجثة الطفلة الضحية إنها في العقد الثاني من العمر، وجود آثار تعذيب عبارة عن سحجات وكدمات وجروح في سائر الجسد إثر ضربها وتعذيبها، وعدم الاعتناء بالجروح، ويرجح أنها تسببت في الوفاة.



- تفاصيل البلاغ

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من شرطة النجدة بوصول طفلة تدعى "ولاء" عمرها 11 عاما، وعلى جسدها آثار ضرب وتعذيب ووفاتها متأثرة بإصابتها، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثر على جثة الطفلة ترتدى كامل ملابسها كما تبين إصابة شقيقها.

القبض على المتهم

وألقى القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وحبس الأم وزوجها بتهمة قتل الضحية تعذيبًا ، وتعذيب شقيقها، وتوقيع الكشف الطبي عليه لإعداد تقرير حول إصابته.