"العالم علمين".. كيف تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع مهرجان العلمين الجديدة؟ (بيانات)

في صيف ٢٠٢٣، تتحول مدينة العلمين الجديدة إلى عاصمة الترفيه والفن والرياضة في الشرق الأوسط، بانطلاق مهرجان العلمين الجديدة، أكبر حدث من نوعه في المنطقة، الذي يستمر لمدة 44 يومًا، من 13 يوليو إلى 26 أغسطس المقبل.



يضم مهرجان العلمين الجديدة 12 نشاطًا متنوعًا، يشارك فيها نخبة من الفنانين والمصممين واللاعبين والاتحادات الدولية، في عروض وحفلات وبطولات ومسابقات تجذب مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي، للاستمتاع بأجواء ساحرة على شواطئ المدينة.



المهرجان يقام تحت شعار "العالم علمين"، لتكون مدينة العلمين الجديدة أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة، تعكس رؤية مصر للتنمية المستدامة والتحديث المستمر، وتؤكد على دورها في دعم الثقافة والفن والرياضة في المنطقة.



ومن بين الأنشطة الترفيهية المتوفرة في المهرجان:



عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء في الوطن العربي.



عروض للطائرات RC وبطولة للتجديف والسباحة الجوية والرياضات المائية والزلاجات النفاثة.



سوق مصراوي للمنتجات الغذائية والأعشاب والملابس.



موكب الفراعنة للسيارات الفارهة.



تحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، وسباق للسيارات.



حفلات غنائية لأشهر النجوم في مصر والعالم، مثل تامر حسني ونانسي عجرم وراغب علامة وإليسا وعمرو دياب وغيرهم.

العلمين الجديدة

تفاعل واسع

تفاعل الجمهور مع مهرجان العلمين الجديدة بشكل إيجابي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث عبر الكثير منهم عن فرحتهم وفخرهم بهذا الحدث الضخم والمتنوع، وأشادوا بالفعاليات والحفلات والبطولات التي يقدمها المهرجان، كما أبدى البعض اهتمامهم ورغبتهم في زيارة مدينة العلمين الجديدة والاستمتاع بأجوائها الساحرة.



وفي الوقت الذي تصدر فيه مهرجان العلمين الجديدة، محركات البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، رصدت "الدستور"، نسب مؤشرات البحث التي حظي بها المهرجان، في الأسبوع الماضي، عبر موقع جوجل من مختلف محافظات الجمهورية.



ومن خلال استخدام أداة "جوجل ترند"، التي كشفت عن الإحصائيات الدقيقة لمحركات البحث حول مهرجان العلمين الجديدة، تبين أن معدل البحث ارتفع من يوم 5 يوليو الجاري، وتحديدًا من الساعة التاسعة صباحًا، بنسبة 35 عملية بحث في الدقيقة الواحدة، ليصل في الساعة الثانية مساءً، يوم 8 يوليو الجاري، إلى نسبة 66 عملية بحث، ثم يتصدر مؤشرات البحث بنسبة 100%، منذ يوم 9 يوليو الجاري، وتحديدًا في الساعة الثامنة صباحًا.

وكانت أكثر المحافظات التي بحثت عن مهرجان العلمين الجديدة، عبر موقع جوجل، هي مرسى مطروح بنسبة 100 عملية بحث في الدقيقة الواحدة، وتليها الجيزة بنسبة 24 عملية بحث، ثم الإسكندرية بنسبة 17 عملية بحث، والقاهرة بنسبة 14 عملية بحث في الدقيقة الواحدة.



وبالبحث عبر تطبيق "تيك توك"، تبين أن هاشتاج مهرجان العلمين الجديدة، قد حصد 535 ألف مشاهدة، منذ إطلاقه بجميع منصات التواصل الاجتماعي في مصر.