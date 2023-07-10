بأغاني «ريفو 2».. أمير عيد يتصدر عمليات البحث عبر «يوتيوب» (فيديو)

حقق المطرب أمير عيد، نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، بعد تصدر مسلسله الجديد “ريفو” عمليات البحث ونسب المشاهدة عبر منصة “واتش إت” الإلكترونية وموقع الفيديوهات “يوتيوب”، وقام صناعه بعمل جزء ثاني له لا يقل نجاحًا عن الموسم الاول له، لذلك تصدر قائمة الاكثر مشاهده بـ 3 أغنيات من مسلسل “ريفو 2”.

وحصدت أغنية “متكتف” ربع مليون مشاهده خلال أيام من طرحها على يوتيوب، بينما حققت أغنية “وحشتيني” أكثر من 90 ألف مشاهدة، أما أغنية “طاير” فحققت 80 ألف مشاهدة.

كلمات أغنية “متكتف”:

متكتف مهموم موجوع وضعيف وشجاع

مليان أحلام وعشان مربوط

مكسور وبكسر في المآديف

وتفوت أيام وتمر سنين

وأنا حالي غريب أنا مين أنا مين

مشدود في الساقية وعايش مبسوط

وحزين ومحبط وجرئ ورزين

مشدود في الساقية وعايش مبسوط

وحزين ومحبط وجرئ ورزين

كلمات أغنية “وحشيني”:

قلتلها وحشتيني

قالت وانت كمان

هو احنا كنا بعدنا ليه

ما نحاول مرة كمان

مش فاكر آخر مرة اتكلمنا

كان إيه الكلام

ما حدش فينا حاول

واستسهلنا السلام

كلمات أغنية “طاير”:

في وسط زحمة وناس كتير

وطريق أنا ماشي فيه عكس السير

في وسط الطموح والأمل والتمني

فاضلي خطوة توصلني

في وسط حاجات ومكيفات

بحاول انسي كل اللي فات

في وسط صدري ضلعي مكسور

ومن خلاله قلبي شاف نور

جدير بالذكر أن يعرض مسلسل ريفو 2، حصريا عبر منصة watch it و بطولة كل من: أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، ملك حجازي، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.

ويعرض مسلسل ريفو 2، حصريا عبر منصة watch it، والمسلسل بطولة كل من: أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، ملك حجازي، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.