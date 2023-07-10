تزامنًا مع إحياء ذكراه اليوم.. قداس عيد البابا كيرلس الأول ورسامة شمامسة جدد

بكنيسة البابا كيرلس الأول والبابا كيرلس السادس، ترأس صباح اليوم الأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى وتوابعها قداس عيد البابا كيرلس الاول عمود الدين، تزامنًا مع إحياء ذكراه اليوم.

وعقب صلاة الصلح قام الأنبا اغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى وتوابعها برسامة مجموعة من الشمامسة فى الحدود رتبة الابسلطس، وكانت فرحة كبيرة لشعب الكنيسة.

وكان قد قام الأنبا أغناطيوس الأسقف العام لايبارشية المحلة الكبرى وتوابعها ومعه لجنة من أساتذة ومستشاري العمارة القبطية والترميمات الهندسية بزيارة كنيسة الانبا انطونيوس والشهيد جورجيوس .

والوفد المشارك هم الوزير د. م. كمال شاروبيم محافظ الدقهلية السابق الأستاذ بجامعة قناة السويس، ود. م. سامي صبري أستاذ بالجامعة الامريكية ومعهد الدراسات القبطية، ومعهم د. م. وديع بهيئة الآثار المصرية.

وقد أبدوا إعجابهم الشديد بالكنيسة ومبانيها وتشطيباتها وبالأخص حامل الأيقونات وطرازه القبطي الفريد عالي الدقة والإبداع كما وصفوه وكذلك الرسومات والاضاءه والزجاج المعشق .