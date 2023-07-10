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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية بالإسماعيلية 15 يوليو

تحصين الماشية
تحصين الماشية

تنطلق الحملة القومية "الثانية" لعام ٢٠٢٣، لتحصين الماشية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، على مستوى جميع مراكز المحافظة والقرى التابعة لها، بداية من ١٥ /٧ /٢٠٢٣ ولمدة شهر، مع استكمال ترقيم وتسجيل الحيوانات طبقًا لتعليمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ويأتي ذلك تحت رعاية اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

وأوضح الدكتور حامد الأقنص وكيل الوزارة، مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، أنه يتم متابعة كافة التجهيزات الخاصة بالحملة؛ حرصًا على إنجاحها والتأكد من وصول التحصين إلى كافة المربين والمزارع النظامية والمزارع الخاصة، وتحصين جميع الحيوانات مع ترقيم وتسجيل الحيوانات بنطاق المحافظة.

وأضاف الأقنص، أن ذلك إيمانًا بأهمية الثروة الحيوانية للدولة وللمربين، وأنها تمثل مصدرا كبيرا لدخل المربين، خاصة صغار المربين؛ ولأنها تمثل مصدر ثروة لهم.

وشدَّد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على أهمية التعاون بين رؤساء المراكز والمدن والقرى ومديرية الطب البيطري؛ للإعلان عن الحملة لتوعية المربين للتعاون مع أعضاء الحملة بإخراج حيواناتهم، والتشديد على التحصين بالأسواق والرقابة على الحيوانات، ومساعدة اللجان في عدم السماح بدخول الحيوانات المريضة، وتسجيل وترقيم الحيوانات.

كذلك التعاون مع مديرية الطب البيطري، وتوفير الدعم اللوجيستي (سيارات إضافية) في حالة احتياج حملات التحصين لذلك، بجانب التعاون في تحرير محاضر للممتنعين عن التحصين.

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