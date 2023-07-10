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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى لـ 2.675 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية

الغاز
الغاز

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي العالمية، خلال جلسات اليوم الاثنين، لتحقق 2.675 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، فيما سجلت الأسعار في وقت سابق انخفاض طفيف حيث وصلت 2.563 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

وكشفت تقارير صحفية أنه وسط تجدد عمليات البيع يمكن أن يأخذ سوق الغاز الطبيعي إشارات من إصدارات البيانات الأمريكية رفيعة المستوى ، بما في ذلك تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية المقرر في منتصف الأسبوع تقريبًا. 

وقد تحفز البيانات المتشائمة الآمال بتوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر هذا الشهر، مما قد يعني انخفاض الدولار الأمريكى ومكاسب الأصول الخطرة مثل السلع. 

ومن ناحية أخرى، قد تؤدي قراءات التضخم القوية إلى إحياء التوقعات برفع آخر بنسبة 0.25%، وهو ما قد يترجم إلى مزيد من المكاسب للعملة الأمريكية وعمليات بيع الغاز الطبيعي.

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