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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بعد تعرضهم لحادث.. محافظ الإسماعيلية يوجه بالدفع بسيارة لأسرة من المصطافين بفايد

الحادث
الحادث

وجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الاثنين، بالدفع بسيارة لأسرة من المصطافين بفايد بعد تعرضهم لحادث.


وتعرضت الأسرة لحادث مروري بانقلاب سيارة كانوا يستقلوها متوجهين الي أحد شواطيء فايد، نتيجة إنفجار إطار السيارة، دون وقوع إصابات.
 

وجه المحافظ بتكليف نائب رئيس مركز ومدينة فايد بإحضار سياره ميكروباص وتوصيلهم للمصيف لاستكمال رحلتهم.


ومعاونة السائق بنقل السيارة لاقرب مركز صيانة وفتح الطريق ورفع مخلفات الحادث من على الاسفلت لتأمين الحركة المرورية، بالتنسيق مع اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة.

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