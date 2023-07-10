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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السودانى: العراقيون خاضوا ملحمة بطولية ضد داعش

السوداني
السوداني

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الإثنين، أن العراقيين خاضوا ملحمة بطولية رسموا فيها أروع صورة للتضحية والوحدة والوطنية.

قال السوداني في تغريدة على تويتر، نقلتها وكالة الأنباء العراقية،(واع):"نستذكر اليوم بكلّ فخر واعتزاز الذكرى السادسة لتحرير مدينة الموصل من براثن عصابات داعش الإرهابية".

‏أضاف رئيس الوزراء "لقد خاض العراقيون ملحمة بطولية رسموا فيها أروع صورة للتضحية والوحدة والوطنية والانتماء، لتلبية فتوى المرجعية الرشيدة بالدفاع عن العراق".

وتابع "اليوم نجدّد التأكيد على توجّه الحكومة لدعم مسيرة البناء والإعمار في محافظة نينوى وجميع محافظات العراق، في ظل ما يشهده بلدنا العزيز من استقرار أمني بفضل تكاتف أبنائه".

وختم السوداني "‏الرحمة والخلود لشهداء العراق الذين بذلوا دماءهم من أجل العراق وتحية إكبار واحترام لكل من ساهم وشارك بمعارك التحرير".

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