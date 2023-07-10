قوات الإنقاذ النهرى تكثف جهودها للعثور على جثمان طفل سقط في ترعة بورسعيد

تواصل قوات الإنقاذ النهرى في محافظة الإسماعيلية، جهودها المكثفة في محاولة منها للعثور على جثمان طفل سقط في ترعة بورسعيد بمنطقة الكيلو 14 التابعة لقرية النصر بمركز ومدينة القنطرة غرب.

اخطار بغرق طفل

تلقي المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة اخطار يفيد بغرق طفل بترعة بورسعيد بالكيلو 14 التابع لقرية النصر، التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب.

انتقال الأجهزة الأمنية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الواقعة.

الدفع بفرقة من الإنقاذ النهرى

ودفعت قوات الإنقاذ النهرى بفرقة من الغواصين للبحث عن جثمان الطفل في ترعة بورسعيد .

فيما دفع مرفق الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل جثمان الطفل فور العثور على جثمانه .

وتبين إن الطفل يدعي محمود أحمد محمود يبلغ من العمر 14 عاما .