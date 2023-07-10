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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاتحاد الروسي: الصين ستواصل التعاون مع موسكو

رئيسة مجلس الاتحاد
رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو،

أكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، الاثنين، أن الصين ستواصل التعاون مع روسيا بثبات، وذلك في أعقاب لقائها مع الرئيس الصيني شي جين بينج في العاصمة الصينية بكين.

وقالت ماتفيينكو: “لقد ناقشنا العديد من قضايا التفاعل الروسي- الصيني، وعلى الرغم من الظروف الجديدة التي نعيشها جميعا إلا أن علاقة روسيا والصين لا تخضع لأي ظروف ولا لأي تأثير سياسي خارجي لأن الصين دولة جادة ومسؤولة للغاية”.

أشارت إلى أنها توصلت من خلال جميع الاجتماعات والمحادثات التي أجرتها خلال زيارتها للصين إلى أن بكين ستواصل باستمرار التعاون مع روسيا؛ للحفاظ على الصداقة القائمة بين البلدين والشعبين.

ووصفت ماتفيينكو، الرئيس الصيني بأنه حكيم للغاية ومستقل وهدفه الرئيسي هو الدفاع عن المصالح الوطنية للصين، مشيرة إلى أن كلا من روسيا والصين لن تسمحا لأي شخص بالتحدث إليهما بلغة القوة والتهديد، وأنهما "ضد التدخل في الشؤون الداخلية للدول لأن من حق كل دولة تحديد مسارها واختيارها في تنميتها".

مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو الاتحاد الروسي الصين الرئيس الصيني شي جين بينج

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