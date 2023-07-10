روسيا: علاقتنا مع الصين لا تخضع لأي ظروف

قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي (البرلمان) فالنتينا ماتفيينكو، الاثنين، في تصريحات صحفية وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، إن الصين ستواصل التعاون مع موسكو بثبات.

وتأتي تصريحات المسئولة الروسية في أعقاب لقائها مع الرئيس الصيني شي جين بينج في العاصمة الصينية بكين.

وقالت ماتفيينكو:"لقد ناقشنا العديد من قضايا التفاعل الروسي- الصيني، وعلى الرغم من الظروف الجديدة التي نعيشها جميعا إلا أن علاقة روسيا والصين لا تخضع لأي ظروف ولا لأي تأثير سياسي خارجي لأن الصين دولة جادة ومسؤولة للغاية"، مشيرة إلى أنها توصلت من خلال جميع الاجتماعات والمحادثات التي أجرتها خلال زيارتها للصين إلى أن بكين ستواصل باستمرار التعاون مع روسيا؛ للحفاظ على الصداقة القائمة بين البلدين والشعبين.

في السياق، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه واثق من أن الرئيس الصيني شي جين بينج يريد أن يحل محل الولايات المتحدة باعتبارها الدولة التي تمتلك أكبر اقتصاد وقوة عسكرية في العالم.

وقال الرئيس الأمريكي، خلال لقاء له اليوم مع شبكة "CNN" "سي إن إن" الأمريكية، إنه يعتقد أن الولايات المتحدة يمكن أن تقيم علاقة عمل مع بكين، مضيفًا: "أعتقد أن هناك طريقة للحل، وإقامة علاقة عمل مع الصين تفيدهم وتفيدنا".

بايدن خلال لقاء سي ان ان

وكشف الرئيس الأمريكي عن أنه اتصل بالرئيس الصيني بعد زيارته لروسيا حول هذه العلاقة الجديدة بين موسكو وبكين.

بايدن يكشف سر مكالمته مع الرئيس الصيني

وتابع "قلت للرئيس الصيني إن هذا ليس تهديدًا، بل ملاحظة فمنذ أن دخلت روسيا أوكرانيا، انسحبت 600 شركة أمريكية من روسيا، وقد أخبرتني أن اقتصادك يعتمد على الاستثمار من أوروبا والولايات المتحدة، لهذا عليك توخي الحذر".

وقال بايدن إن الرئيس شي لم يجادله وأشار إلى أن الصين "لم تبذل قصارى جهدها تجاه روسيا".