تقرير: ليفربول لن يسمح بمشاركة صلاح مع الفراعنة في الأولمبياد

أشارت تقارير صحفية، الاثنين، إلى موقف ليفربول الإنجليزي من مشاركة محمد صلاح نجم الفريق مع منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024.

وقال موقع “This Is Anfield” إن ليفربول لن يسمح برحيل صلاح إلى منتخب الفراعنة للمشاركة في الأولمبياد التي تنطلق 24 يوليو حتى 10 أغسطس.

ومنع ليفربول صلاح من المشاركة مع الفراعنة في أولمبياد طوكيو 2021، حيث تم استدعاء طارق حامد، أحمد حجازي ومحمد الشناوي.

وشارك صلاح مع منتخب الشباب في أولمبياد لندن 2012 عندما كان في بداية مشواره الاحترافي مع نادي بازل السويسري.

كان منتخب مصر تأهل لأولمبياد باريس بعدما نجح في الوصول لنهائي البطولة التي أقيمت في المغرب.

وخسر الفراعنة في اللقاء النهائي بهدفين لهدف لصالح المنتخب المغربي.

وتقدم المنتخب المصري عن طريق محمود صابر في الدقيقة العاشرة، قبل أن يدرك يانيس بكراوي التعادل للمغرب في الدقيقة 37.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1 /1، ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين، نجح خلالهما المنتخب المغربي في الفوز بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الإضافي الأول عن طريق أسامة ترغالين.