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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تجرى معاينة لموقع حريق شقة بمنطقة الطوابق

ارشيفية
ارشيفية

يجرى فريق من النيابة العامة والأدلة الجنائية معاينة لموقع حريق شقة بمنطقة الطوابق فيصل غرب الجيزة، الذى أسفر عن حالتي وفاة و3 مصابين.

البداية كانت بتلقى مسئولى غرفة عمليات الحماية المدنية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من برج سكني بمنطقة الطوابق.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من 3 سيارات الإطفاء، وتبين بالفحص المبدئي تحت إشراف العميد علي عبدالرحمن، رئيس مباحث القطاع، اندلاع حريق داخل شقة بالطابق الثالث بالعقار رقم 55 شارع الصفا والمروة والمكون من 12 طابقًا.

كما تبين أن الحريق أسفر عن حالتي وفاة و3 مصابين أحدهم لشاب يدعى محمد أحمد 19 سنة بحروق 40% ونقل إلى مستشفى أم المصريين ومصابين اثنين باختناق نقلا إلى مستشفى الهرم.

ووجه اللواء محمد الشرقاوي، مدير مباحث الجيزة، بسرعة فحص البلاغ بالتنسيق مع الأدلة الجنائية وقطاع الأمن العام؛ للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

النيابة العامة حريق شقة فيصل الجيزة حالتي وفاة

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