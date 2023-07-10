«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول القطن

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول القطن مراعاتها، خلال شهر يوليو:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

• العناية بالري وإحكامه مع تجنب التغريق والتعطيش.

• الاستمرار في نقاوة الحشائش والنباتات الغريبة للمحافظة على نقاوة وجودة الصنف.

وأصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في وقت سابق، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول قصب السكر مراعاتها، خلال شهر يوليو:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

• مداومة تمشيط الحقول لاكتشاف أي إصابة مرضية أو حشرية مثل التفحم السوطي أو الحشرة القشرية أو الفئران والإبلاغ عن أي ظواهر مرضية فوراً للمسؤولين بمديريات الزراعة والجهات المعنية.

• استمرار ري المحصول دون إغراقه.

• استمرار عملية الحصر الفعلي بالمناطق وتسجيل كافة البيانات المطلوبة.

• استمرار عمليات مكافحة الحشرة القشرية – مع التنسيق في عمليات إطلاق الطفيل لمقامة الثاقبات.