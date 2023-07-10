صحيفة دنماركية تكشف أسرار رحيل إمام عاشور عن ميتلاند

كشفت تقارير صحفية دانماركية أن إمام عاشور، لاعب وسط فريق ميتيلاند الدانماركي والمنتخب المصري، بات على أعتاب مغادرة النادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة (tipsbladet) الدانماركية في تقير نشرته عبر موقعها الرسمي:"يبدو أن وقت إمام عاشور في الدنمارك قد انتهى قبل أن يبدأ بالفعل".

وتابعت "انتقل إمام عاشور في فترة الانتقالات الشتوية إلى نادي إف سي ميتيلاند، وبدأ انطلاقة سريعة بهدفين في أول مباراتين ضد سبورتينج لشبونة البرتغالي وفيبورج ، ولكن بعد ذلك توقفت مسيرته نوعًا ما".

أشارت الصحيفة إلى أن الأمر لم يكن سهلًا بعد تعرضه لإصابة خلال فصل الربيع، ليسمح له النادي بالعودة إلى مصر لتلقي العلاج، لكنه يبدو الآن أنه سيبقى هناك، موضحة أن عاشور واجه صعوبات فيما يتعلق باللغة، حيث إنه لا يتقن سوى اللغة العربية فقط.

أضافت الصحيفة الدانماركية أن اللاعب يبدو أنه على أعتاب الانتقال إلى الأهلي، منافس الزمالك، مشيرًا إلى أن السعر المطلوب لانتقال إمام عاشور سيظل مرتفعًا.

كانت «الدستور» قد أكدت أن إدارة الأهلي قد اقتربت من التعاقد مع إمام عاشور خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وانضم عاشور لصفوف ميتيلاند في يناير الماضي قادمًا من الزمالك، مقابل 2.76 مليون يورو وبعقد يمتد حتي 30 يونيو من عام 2027.