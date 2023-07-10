ads
الإثنين 10 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تقرير أممى: المنطقة العربية تحتل موقعًا مناسبًا للسيطرة على صادرات الهيدروجين

ارشيفية
ارشيفية

أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا أن المنطقة العربية تحتل موقعًا مناسبًا للسيطرة على صادرات الهيدروجين المستدامة (الأخضر والأزرق) بحلول عام 2050، فتزود ما يصل إلى 20% من الأسواق العالمية، نتيجة تكلفة الطاقة المتجددة المنخفضة والخبرة في صادرات النفط والغاز. 

وتشمل التطبيقات الأنسب على المدى القريب في المنطقة صناعات البتروكيماويات والتكرير (التي تعتمد حاليًا على الهيدروجين الرمادي) ومصاهر الفولاذ والألومنيوم، والأمونيا والميثانول. أما على المدى المتوسط إلى الطويل، فيعد تخزين الطاقة الموسمي كبير السعة والنقل لمسافات طويلة والشحن البحري من التطبيقات المحتملة.

وتابعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، في تقرير لها، حصل "الدستور" على نسخة منه، أنه فيما يتعلق باستخدام الهيدروجين في الصناعة، تهيمن المنطقة العربية حاليًا على إنتاج الحديد الإسفنجي باستخدام الهيدروجين، فتستحوذ على نسبة 40% من الإنتاج العالمي. 

وينتج مشروع الريادة لاحتجاز الكربون في الإمارات العربية المتحدة، وهو أحد مشاريع إنتاج الحديد الإسفنجي باحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه وقد تم إطلاقه في عام 2016- ما يقدر بنحو 70 كيلو طن سنويًا من الهيدروجين المنخفض الانبعاثات، لكنه المشروع الوحيد من نوعه قيد العمل، ولا يجرى تطوير مشاريع مماثلة بهذا الحجم. 

تجدر الإشارة هنا إلى أن كلا من الإمارات وعمان ومصر والمغرب والسعودية وموريتانيا لديها مشاريع هيدروجين أخضر قيد التطوير، وتعمل السعودية على تطوير مصنع للهيدروجين الأخضر بقدرة 3.5 جيجاوات، وبتكلفة 8.5 مليار دولار في مدينة نيوم، يهدف إلى إنتاج 219 ألف طن من الهيدروجين و1.2 مليون طن من الأمونيا سنويًا. 

وعلى نطاق أوسع، وقّعت موريتانيا مؤخرًا مذكرة تفاهم مع شركاء في ألمانيا والإمارات ومصر لتطوير مشروع هيدروجين أخضر بقدرة 10 جيجاوات، وقدرة سنوية تصل إلى 8 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ومن المفترض أن تكتمل المرحلة الأولى منه بحلول 2028

الامم المتحدة لجنة الأمم المتحدة آسيا المنطقة العربية صادرات الهيدروجين صادرات الهيدروجين المستدامة

الأكثر قراءة

صحيفة دنماركية تكشف أسرار رحيل إمام عاشور عن ميتلاند

بالأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس القضاء الأعلى

حجز محاكمة المتهم بدهس حفيد الفنانة شريفة فاضل لجلسة 29 يوليو للحكم

مولود كل 15 ثانية.. زيادة عدد السكان 161 ألف نسمة خلال 37 يومًا

"منتجو الخضر والفاكهة" يوضح أسباب تراجع إنتاج محصول المانجو 2023

المؤبد لـ41 متهمًا تسببوا فى مقتل وإصابة 15 شخصًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

نادى الأسير الفلسطينى: تفاقم معاناة أسرى "النقب" بسبب الاكتظاظ

"كابينت" نتنياهو يصوت على منع انهيار السلطة الفلسطينية.. ماذا يعنى؟

ما بعد العملية.. كيف سيتحرك الجيش الإسرائيلى فى "جنين"؟