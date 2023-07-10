مدرب توتنهام الجديد يعلق على رحيل هاري كين عن الفريق

علّق أنج بوستيكوجلو، المدير الفني الجديد لنادي توتنهام الإنجليزي، على إمكانية رحيل هاري كين قائد الفريق هذا الصيف.

وقال أنج في مؤتمر صحفي عقده اليوم:“هاري كين هو أحد افضل اللاعبين في العالم، أريده أن يبقى هنا و أريد أن انجح في توتنهام، أنا متأكد إنه يريد هذا أيضًا”.

وذكر تقرير اليوم أن نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم رفض عرضا ثانيا تقدم به بايرن ميونخ الألماني لضم المهاجم هاري كين.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أنه ينتظر انضمام هاري كين إلى صفوف توتنهام بعد غد الأربعاء لبدء الاستعدادات للموسم المقبل.

وتردد أن بايرن ميونخ تقدم بعرض ثان قيمته 80 مليون يورو إضافة إلى متغيرات، لضم هاري كين الذي يستمر عقده مع توتنهام حتى 2024.

كان العرض الأول، الذي تبلغ قيمته نحو 70 مليون يورو إضافة لى متغيرات، قد قوبل بالرفض في نهاية يونيو الماضي.

وذكرت تقارير إعلامية أن توتنهام يرغب في الحصول على 100 مليون يورو على الأقل للسماح برحيل نجمه وقائده هاري كين.