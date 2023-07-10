مستقبل وطن ينظم ندوة تثقيفية صحية بقرية ذخيره بمركز بلاط عن صحة المرأة

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد ندوة تثقيفية صحية بقريه ذخيرة بمركز بلاط عن صحة المرأة، بإشراف المحاسب جمال آدم امين الحزب بمحافظة الوادي الجديد.

قال كمال عبد اللطيف محمد أمين الحزب بمركز بلاط، في بيان إعلامي له اليوم، إنه استكمالا للندوات الصحية والتثقيفية التي تقوم بها امانة الصحة والسكان في مركز بلاط جرى تنفيذ ندوة تثقيفية صحية من خلال أمانة الصحة والسكان بالمركز بإشراف الدكتور صلاح محمد علي بالتعاون مع مديرية الصحة بالوادي الجديد، وذلك تحت عنوان صحة المراة.

وأوضح أمين الحزب بمركز بلاط، أن الندوة حاضر فيها أماني سعد محمد المثقف الصحي بالإدارة الصحية ببلاط، حيث تناولت موضوعات الندوه الخدمات الصحيه المجانيه التي يقدمها مستقبل وطن للسيدات والفئات الاولي بالرعاية.

وفي نهاية الندوة عبر جميع الحاضرين عن شكرهم وامتنانهم العميق لقيادات مستقبل وطن وتلاحمهم مع كافة المواطنين ومحدودي الدخل والفئات الاكثر احتياجا .



كما نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، عدة دورات تدريبية لأهالي المحافظة الكرام بالمراكز الخمس، بإشراف المحاسب جمال آدم أمين الحزب بمحافظة الوادي الجديد.

وقالت الدكتورة ألاء ذخيرة أمين التدريب والتثقيف بالمحافظة، إن أمانة التدريب تطلق عدة دورات تدريبية لأهالي المحافظة الكرام بالمراكز الخمس، بحضور ممثلين لكل مديرية وبحضور مميز من الدكتور مؤمن معاذ عضو مجلس الشيوخ وهيئة مكتب أمانة التدريب والتثقيف.

وأضافت الآء أن الدورات تستهدف ( الأطفال - الشباب والفتيات - الوالدين) وذلك من خلال تعاون مثمر بعقد بروتوكول تعاون مع مديرية التربية والتعليم بقيادة المهندس سيد عبدالعزيز ومديرية الصحة والسكان بقيادة الدكتور أحمد محروس ومديرية الشباب والرياضة بقيادة بهاء شوقي.

وأوضحت أمين التدريب والتثقيف،أن التدريب يهدف إلى تفعيل الدور المجتمعي للحزب من خلال أمانة التدريب والتثقيف عدة دورات تدريبية مكثفة في مجال التكنولوجيا الرقمية واللغات (لغة فرنسية/إنجليزية / عربية )وورش للموهبين في جميع المراحل في مجال ( الموسيقى - الرسم - المسرح - الصحافة ) ودورات تثقيف صحى وسياسى وريادة اعمال وتعلم لغة الإشارة وذلك خلال الفترة القادمة.