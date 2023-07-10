"حياة الروح".. أمسية في مديح التراث ببيت السناري الأربعاء

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري الأثري، التابع لقطاع التواصل الثقافي، أمسية مفتوحة للجمهور في مديح التراث تحت عنوان "حياة الروح"، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء 12 يوليو الجاري، بمقر البيت بالسيدة زينب، بالقاهرة.

يتحدث في الأمسية المخرج حسن الجريتلي مؤسس فرقة الورشة المسرحية، والكاتبة والصحفية أميرة النشوقاتى ومؤسسة قسم التراث في موقع الأهرام أونلاين، ويديرها الدكتورة فاطمة كشك المتخصصة في علم المصريات والخبيرة في التوعية بالتراث، بحضور نخبة من الكتاب والمثقفين والمهتمين بالتاريخ والتراث.

وتركز الأمسية على التعريف بالتراث وحكاياته وأنواعه ورسائله، كما تتناول الأمسية بالشرح والتوضيح اسهامات التراث في الحفاظ على الهوية الثقافية والحفاظ على ذاكرة الماضي والتاريخ، ودور التراث في نقل المعارف والخبرات عبر الأجيال، وبناء جسور من التواصل والتعاون المشترك.

تأتي الأمسية في إطار الاهتمام بإحياء التراث والتواصل بين الماضي والحاضر والمستقبل، وتفعيل التماسك الاجتماعي والمساعدة على تعزيز السلام بين الجميع، فالمحافظة على التراث والموروث الحضاري يرتبط ارتباطا قويا بهوية وثقافة المجتمعات وجعلها تتميز عن غيرها من المجتمعات.

يعتبر بيت السناري واحدًا من القصور الفخمة الباقية التي تم بناؤها للصفوة، بناه صاحبه إبراهيم كتخدا السناري وأنفق عليه أموالًا طائلة، عرف هذا البيت كأحد ثلاثة بيوت ولكن بيت السناري هو البيت الوحيد الباقى من البيوت، وهو تابع لمكتبة الإسكندرية، ويشهد تنظيم العديد من ورش العمل والفعاليات العلمية والثقافية والفنية به.

ويمثل بيت السناري الأثري أحد أروع أمثلة العمائر السكنية من دور وقصور الأمراء ورجال الدولة الكبار في فترة مهمة من تاريخ مصر، ويتسم بأهمية تاريخية خاصة، حيث ارتبط تاريخه بالحملة الفرنسية على مصر 1798-1801، فأقام فيه عدد من أعضاء لجنة العلوم والفنون ضمن الحملة، وكانت غالبيتهم من الرسامين والمهندسين.