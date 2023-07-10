رئيس القطاع الديني يجتمع بالمنسقين الإعلاميين بمديريات الأوقاف

عقد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، اجتماعًا مع المجموعة الأولى من المنسقين الإعلاميين بالمديريات الإقليمية اليوم، بحضور الدكتور محمد الشحات أبو ستيت مدير عام المكتب الإعلامي، والشيخ محمد عسكر مسئول الدعوة الإلكترونية بوزارة الأوقاف؛ لاختيار منسق إعلامي في كل مديرية من بين العاملين بالأوقاف يكون حلقة صلة بين المديرية والمكتب الإعلامي.

خلال اللقاء أكد الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني أن الإعلام والمواد الإعلامية تستطيع تغيير أفكار المجتمع وعاداته، فما من مادة إعلامية إلا ومن ورائها هدف أو قيمة تحاول غرسها في المجتمع، وأن هناك فرقًا بين الخطاب الإعلامي المباشر في المسجد وبين الإعلام الجديد الذي تطغى فيه الصورة على الكلمة، مؤكدًا أن الدعوة في مصر الآن في عصرها الذهبي.

كما أكد رئيس القطاع الديني أن هناك جوائز أسبوعية تشجيعية للمتميزين من المنسقين الإعلاميين بالمديريات الإقليمية لأفضل صورة وأفضل فيديو من أنشطة المديرية، وذلك في إطار تقوية التواصل بين المديريات الإقليمية والإدارة العامة للمكتب الإعلامي.