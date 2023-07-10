محافظ المنوفية يلتقى فريق الجامعة المشارك بمسابقة «Formula Student»

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية بمكتبه، فريق طلاب كلية الهندسة Menofia Racing Team، بجامعة المنوفية قبل مشاركته في مسابقة (Formula Student) المقامة في إنجلترا لتمثيل مصر ومحافظة المنوفية في المسابقة بمشاركة 100 جامعة بمختلف دول العالم، بحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ.

وأعرب المحافظ عن سعادته واعتزازه بمشاركة طلاب كلية الهندسة بتلك المسابقة العالمية، كونهم نماذج مشرفة لشباب المحافظة، مؤكدًا دعمه الكامل للفريق وجامعة المنوفية وتذليل العقبات أمامهم لتحقيق طموحاتهم والحصول على مراكز متقدمة والوصول للمراحل النهائية، مشيدًا بأبناء وشباب المحافظة بتمثيل المنوفية دوليًا في كل المسابقات وفي شتى المجالات.

يذكر أن فريق جامعة المنوفية يقدم إسهامات متميزة في مجال صناعة السيارات الكهربائية، وشارك عدة مرات بالمسابقة (Formula Student) وقد حصل على المركز السابع على مستوى العالم في 2016، كما شارك فى مسابقة (Ever Egypt) وحصل خلال العام الماضى على المركز الثالث على مستوى جامعات مصر، كما حصل الفريق على المركز الأول بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء على مستوى المحافظة لعام 2022، ويسعى الفريق للحصول على مركز متميز بالمسابقة العالمية.