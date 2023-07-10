إزالة وإيقاف 13 حالة تعدي ومخالفات بناء بمراكز المنيا

كثفت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 21 لإزالة التعديات وتنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بالتصدى الفورى لأى شكل من أشكال التعدى على أراضى زراعية وأراضى أملاك الدولة أو البناء العشوائى والمتابعة المستمرة وعدم التهاون مع أى شخص يخالف القانون.

وتنفيذا لتكليفات محافظ المنيا، ترأس اللواء اركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة ، حملة تنفيذ إزالات المرحلة الثالثة ضمن اعمال الموجة الـ 21 لازالة التعديات على الأراضى الزراعية و أملاك الدولة والبناء المخالف، حيثُ تم ازالة 6 حالات املاك رى علي مساحة 64 متر وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينه المنيا ان الوحده المحليه بقرية طوخ الخيل بحضور مصطفى الشريف رئيس الوحده المحليه بقرية طوخ الخيل وقسم التنظيم والمتغيرات وقسم الازالات تمكنت اليوم من رصد وتنفيذ إزالة فوريه لـ ٣ حالات تعدى على اراضى زراعية علي مساحة ٣٠٠ متر بعزبة محجوب وعزبة مهنى وعزبة ابو عياد التابعين لقرية طوخ الخيل وتم التعامل الفورى معها وإحالة المخالفين للنيابه وعودة الأراضى الزراعية لطبيعتها وحمايتها من التبوير كما واصل قسم التنظيم والمتغيرات بقرية بنى محمد سلطان التبوير بحضورعصام معبد رئيس الوحده المحليه بقرية بنى محمد سلطان ردم حفر أساس فى المهد بقرية الطاهره البحريه علي مساحة ١٨ سهم ائتمان زراعى واتخاذ كافة الإجراءات الازمه حيال المخالف لمنع البناء العشوائى واحتراما لسلطة القانون وحفاظا على حقوق الأجيال القادمة فى المحاصيل الزراعية وحمايتها كما أزالت الوحدة المحلية بقرية صفط الخمار تحت إشراف محمد سميح حالة تعدى زراعة بمساحة ١قيراط وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص جنوب المحافظة أنه تم ايقاف وازالة حالة على الارض والتحفظ على معدات البناء بمركز ابوقرقاص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك خلال حملة تحت إشراف رضا مصطفى واحمد محمود نواب رئيس المركز والمدينة مشيرا إلي أن الوحدة المحلية لن تتهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.

وأكد المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينه مطاي قامت برصد وازاله حاله تعدي على إلارض الزراعيه بقريه جواده التابعه لمجلس قروي ابوان بمعدات الوحده المحليه بحضور رئيس القريه ومسئولي التنظيم ومسئولي الجمعيه الزراعيه وتحت إشراف نواب رئيس المركز مشيرا إلي أستمرار الوحدة المحلية في التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك ألدوله بكل حزم طبقا للقانون.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا