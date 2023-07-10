ads
الإثنين 10 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الزراعة: معهد الوقاية النباتات يصدر التوصيات الفنية لتخفيف تاثير إرتفاع درجات الحرارة على طوائف نحل العسل

معهد وقاية النباتات
معهد وقاية النباتات

الزراعة: معهد الوقاية النباتات يصدر التوصيات الفنية لتخفيف تاثير إرتفاع درجات الحرارة على طوائف نحل العسل


 أصدر معهد وقاية النباتات،  التوصيات الفنية لتخفيف تاثير إرتفاع درجات الحرارة على طوائف نحل العسل 
وذلك  خلال هذه الفترة التي تشهدها البلاد من بعض تقلبات موجات الإرتفاع الشديد لدرجات الحرارة وما يصاحب ذلك من تأثيرات ضارة على طوائف نحل العسل 
حيث أكد الدكتور محمد فتح الله رئيس 
قسم بحوث النحل - بمعهد بحوث وقاية النباتات أنه يجب القيام ببعض الإجراءات التي تقلل من تلك التأثيرات السلبية ومن أهمها: 
١- التأكد من وجود  ملكة قوية  بطائفة النحل وأن يتوفر بها مخزون كاف من الغذاء. 
٢- التأكد من التظليل الجيد للطوائف وعدم تعرضها لأشعة الشمس المباشرة.
٣- عدم فتح الخلايا إلا للضرورة وفي الأيام  ذات درجات الحرارة المنخفضة نسبيا. 
٤- يفضل إستخدام الخلايا ذات العزل الحراري أو على الأقل ذات الغطاء المعزول حراريا وذلك لتقليل الإجهاد الحراري على النحل. 
٥-  التأكد من توافر مصادر للمياه النظيفة بالقرب من المنحل ويفضل أن تكون مصادر للمياه البارده غير المعرضة لأشعة الشمس الحارة.  
٦- إضافة صندوق فارغ فوق الخلايا للتهوية . 
٧- توسيع المسافة بين الإطارات الشمعية مع إزالة الزائد منها عن حاجة النحل لزيادة الفراغ داخل الخلية.
٨- عدم فرز العسل وكذلك عدم القيام بفحص الطوائف في الأيام شديدة الحرارة.

ارتفاع درجات الحرارة ارتفاع درجات الحرار التوصيات الفنية التأثيرات السلبية الدكتور محمد التوصيات الإجراءات

الأكثر قراءة

"اطلع يا ضنايا".. والدة غريق كليوباترا تنتظر ظهور جثمان نجلها أمام بحر الإسكندرية (صور)

الأهلى يضع الرتوش الأخيرة على ثانى الصفقات الزملكاوية بعد إمام عاشور (خاص)

أبلغ إدارة الزمالك برغبته فى العودة ولم تتحرك.. كواليس انتقال إمام عاشور للأهلى

جنايات الأحداث تنتصر للاعب كرة قدم هشم مُتهمين رأسه في بورسعيد

غلق كلى لـ محور شينزو آبى بالاتجاهين أسفل كوبرى سبيل المؤمنين

"عشان تلحق الامتحان".. التفاصيل الكاملة لإحضار مراقب ثانوية عامة طالبة من منزلها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

نادي الأسير الفلسطيني: تفاقم معاناة أسرى "النقب" بسبب الاكتظاظ

"كابينت" نتنياهو يصوت على منع انهيار السلطة الفلسطينية.. ماذا يعنى؟

ما بعد العملية.. كيف سيتحرك الجيش الإسرائيلى فى "جنين"؟