الزراعة: معهد الوقاية النباتات يصدر التوصيات الفنية لتخفيف تاثير إرتفاع درجات الحرارة على طوائف نحل العسل



أصدر معهد وقاية النباتات، التوصيات الفنية لتخفيف تاثير إرتفاع درجات الحرارة على طوائف نحل العسل

وذلك خلال هذه الفترة التي تشهدها البلاد من بعض تقلبات موجات الإرتفاع الشديد لدرجات الحرارة وما يصاحب ذلك من تأثيرات ضارة على طوائف نحل العسل

حيث أكد الدكتور محمد فتح الله رئيس

قسم بحوث النحل - بمعهد بحوث وقاية النباتات أنه يجب القيام ببعض الإجراءات التي تقلل من تلك التأثيرات السلبية ومن أهمها:

١- التأكد من وجود ملكة قوية بطائفة النحل وأن يتوفر بها مخزون كاف من الغذاء.

٢- التأكد من التظليل الجيد للطوائف وعدم تعرضها لأشعة الشمس المباشرة.

٣- عدم فتح الخلايا إلا للضرورة وفي الأيام ذات درجات الحرارة المنخفضة نسبيا.

٤- يفضل إستخدام الخلايا ذات العزل الحراري أو على الأقل ذات الغطاء المعزول حراريا وذلك لتقليل الإجهاد الحراري على النحل.

٥- التأكد من توافر مصادر للمياه النظيفة بالقرب من المنحل ويفضل أن تكون مصادر للمياه البارده غير المعرضة لأشعة الشمس الحارة.

٦- إضافة صندوق فارغ فوق الخلايا للتهوية .

٧- توسيع المسافة بين الإطارات الشمعية مع إزالة الزائد منها عن حاجة النحل لزيادة الفراغ داخل الخلية.

٨- عدم فرز العسل وكذلك عدم القيام بفحص الطوائف في الأيام شديدة الحرارة.