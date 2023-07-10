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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهالي الإسكندرية يشيعون جثمان عمة الفنان مصطفى قمر إلى مثواها الأخير (صور)

مصطفى قمر في جنازه
مصطفى قمر في جنازه عمته

شيع أهالي الإسكندرية، اليوم، صلاة جنازة عمة الفنان مصطفى قمر من مسجد العمري وسط حالة حزن كبيرة إلى مثواها الأخير في مقابر العائلة بالعامود.

وأعلن علي رشاد مدير أعمال الفنان مصطفى قمر، عن وفاة عمة الفنان اليوم، وكشف موعد ومكان تشييع الجنازة.

وكتب مدير أعمال مصطفى قمر منشورًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: “البقاء لله توفيت إلى رحمة الله عمة الفنان مصطفى قمر.. اللهم ارحمها واغفر لها واجعل مأواها الجنة آمين”.

وأوضح أنه سيتم تشييع جنازة عمة الفنان مصطفى قمر من مسجد العمري في محافظة الإسكندرية اليوم، وسيتم دفن الراحلة في مقابر العائلة بالعامود.

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IMG_٢٠٢٣٠٧١٠_١٤٤٩٤٦
777389-مصطفي-قمر-خلال-تشيع-جثمان-عمته-في-الإسكندرية
777389-مصطفي-قمر-خلال-تشيع-جثمان-عمته-في-الإسكندرية
IMG_٢٠٢٣٠٧١٠_١٤٥٠٢١
IMG_٢٠٢٣٠٧١٠_١٤٥٠٢١
IMG_٢٠٢٣٠٧١٠_١٤٥٠٠٠
IMG_٢٠٢٣٠٧١٠_١٤٥٠٠٠
اهالي الأسكندرية التواصل الإجتماعى فيس بوك الفنان مصطفي قمر بالاسكندرية تشييع الجنازة محافظة الاسكندرية

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