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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"إكسترا نيوز" تستعرض الرؤية المصرية لحل الأزمة السودانية

الأزمة السودانية
الأزمة السودانية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا يوضح ملامح  الرؤية المصرية لحل الأزمة السودانية، وجاءت على النحو التالي:

-ضرورة التوقف لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار وبما لا يقتصر فقط على الأغراض الإنسانية.

-وجوب الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في السودان.

-التأكيد على أن الأزمة في السودان أمر يخص الأشقاء السودانيين.

-مصر تؤكد احترامها لإرادة الشعب السوداني.

-عدم التدخل في شئون السودان الداخلية.

-عدم السماح بالتدخلات الخارجية في أزمة السودان الراهنة.

-ضرورة التنسيق مع دول الجوار لتدارك التداعيات الإنسانية اللازمة.

مطالبة الوكالات الإغاثية والدول المانحة بتوفير الدعم اللازم لدول الجوار.

وكانت قد أعلنت الرئاسة المصرية، في بيان أمس، أن مصر سوف تستضيف مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، في 13 يوليو.

 

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