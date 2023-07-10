ضبط 5 طن و600 كيلو أعلاف حيوانية مخلوطة بقمح محلي في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، تم تشكيل حملة برئاسة فايزة عبد الرحمن وكيلة الوزارة وبرفقة عبد الكريم عوض الله والسيد بلاسى مساعدى مدير المديرية و محمد سليمان مدير إدارة تموين فاقوس وأثناء مرور الحملة بالطريق الرئيسى فاقوس الصالحية القديمة وامام قرية العزازي مركز فاقوس تم ضبط سيارة جامبو محملة باعلاف حيوانية مخلوطة بنسبة كبيرة من القمح المحلي حصاد موسم 2023 وتم التحفظ على المضبوطات بإجمالي وزن 5 طن و600 كجم تحت إذن وتصرف النيابة العامة على ذمة المحضر ، وتم تحرير المحضر رقم ( 10619 ) لسنة 2023 جنح مركز شرطة فاقوس ضد صاحب المضبوطات وذلك لحيازته ونقله اعلاف حيوانية مخلوطة بنسبة كبيرة من القمح المحلي حصاد موسم 2023 واستخدام القمح في خلط الأعلاف بدلاً من توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية بدون الترخيص له بذلك من الجهات المختصة.

وفى السياق، شنت إدارة تموين العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية حملة تفتيشية برئاسة محمود أحمد عبد الرحمن، بالمرور عليىالأنشطة التجارية والتموينية، أسفرت عن تحرير المحضر رقم "٩٩١" ضد أحد أصحاب مصانع المواد الغذائية لوجود خامات مجهولة المصدر، وجرى التحفظ على ١٠٠ شيكارة حليب بودرة تزن 2 طن، مجهول المصدر "بدون فواتير دالة على مصدرها" على ذمة المحضر.

كما جرى تحرير محضرين ضد أصحاب أنشطه تجارية لعدم وجود شهادة صحية للعاملين في مجال الأغذية، ومحضر لعدم الإعلان عن الأسعار طبقاً للتعليمات