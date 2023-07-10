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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عصابة سرقة الدراجات النارية بالساحل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة الساحل اليوم حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك"، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

تعود الواقعة عندما تم ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، حال استقلالهما دراجة نارية بدائرة قسم شرطة الساحل، بها قطع بالأسلاك، وتبين عدم حملهما ثمة تراخيص، واعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك"، وأقرا بارتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب، من بينها الدراجة المضبوطة بحوزتهما، وتم بإرشادهما ضبط الدراجات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" مقيم بمحافظة القليوبية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات واتهموهما بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق

التحريات الأمنية التحقيقات الدراجات النارية الساحل المتهمين المجني عليهم

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