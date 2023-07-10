إصابة 7 فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بأكتوبر

أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل في 6 أكتوبر، وتم إخطار اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وأمر بنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بأكتوبر ووجود مصابين.

وتبين أن الحادث وقع أمام كارتة "الضبعة- أكتوبر"، ووجود 7 مصابين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم الدفع بأوناش المرور لإزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.