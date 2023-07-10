"أختي غازية يابابا".. أبرز تصريحات عايدة رياض عن حياتها العاطفية والمهنية

أثارت الفنانة عايدة رياض الجدل مجددًا عندما أعلنت، أمس، استضافتها ببرنامج واحد من الناس مع عمرو الليثي عن أسباب زواجها وانفصالها عن زواجها من محرم فؤاد وأنها تزوجت منه حتى تقوم بإثارة غيظ حبيبها السابق، وأحد الأسبات التي جعلتها تتطلق منه هو عدم الإنجاب، كما أنه منعها عن التمثيل لعدة أسباب منها على فرق السن و غيرته و خوفه عليها.

ليست تلك المرة الأولى التي تثير فيها عايدة رياض الجدل ففي العام الماضي تحدثت عن علاقة عاطفية تربطها بشخص تتحدث معه من الولايات المتحدة لكنها لم تقابله قط، وقالت عنه: "عملت له بلوك لأن دماغي مكنتش مستحملة كان مفتكرني بحب حد غيره، ورجعت لاغيت البلوك واتكلمنا مرة ثانية".

وتعرضت لبعض الشائعات التي كانت تؤكد زواجها من الفنان أحمد بدير لكن هذا لم يحدث كل ماكان بينهم هو علاقة عمل، وهو بالنسبة لها من نوعية الرجال التي تحب الارتباط بها.

وتحدثت في لقاء لها مع لميس الحديدي أن مشاهد الإغراء ضرورية طالما تتماشى مع السياق الدرامي، كذلك عبرت بأن الفن سرق حياتها.

أبرز تصريحات عايدة رياض:

حينما التحقت بمدرسة الفنون الشعبية كان هناك مدربين روس، وأرسلت خطابا لوالدي في اليمن أن يحضر لي ساعة وبنطلون حينما يعود، أخويا بعت لبابا جواب وقاله ماتجبش لعايدة الحاجة اللي طلبتها يا بابا، عايدة هتشتغل غازية، ولما بابا جه وشاف الفرقة والنظام وافق لما اطمن عليا.

"أنا مسيحية ولا يرضيني ان يغلط أحد في الرسول "عليه الصلاة والسلام"، كلنا واحد يارب انصرنا على القوم الكافرين.. إلا رسول الله، أنا مسيحية، لكن على الرغم من ذلك لا يرضيني الإساءة للنبي محمد".