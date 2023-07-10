الظروف حكمت.. تامر عاشور يرد على عمرو مصطفى بعد اتهامه بسرقة ألحانه

رد الفنان تامر عاشور على الملحن عمرو مصطفى بعد تصريحاته الأخيرة التي أكد خلالها إنه لحن أغنية للفنان مصطفى صندل التركي، وأن تامر عاشور سرق اللحن والتوزيع ووضع اسم ملحن آخر، قائلا: “بكل أسف هذه الصناعة تعرضت للتدمير بسبب سرقة الأغاني والألحان.. ولا أبالغ إذا قلت أنه في الفترة الأخيرة سرق مني أغنيتين من مطربي المهرجانات وتامر عاشور من أمثلة استباحة الجمل اللحنية لأشخاص على قيد الحياة، والمفروض كان يحذف الأغنية من يوتيوب لما عرف إنها لحني أو يستأذن مني”.

خلافات تامر عاشور وعمرو مصطفى

وقال تامر عاشور في بيان له على صفحته الرسمية بـ"فيس بوك": “رداً على عمرو مصطفى أغنية الرك على النية ألحان عمرو مصطفى وفي أي حفلة ومكان بقول كده والملحن اللي باعهالي ”المُقتَبِس الحقيقي" عمرو مصطفى مجبش سيرته نهائي مش عارف إزاي مع أنه عارفه من 8 سنين لما قفلنا الموضوع ده أنا وهو في مكالمتنا مباشرة - وبعدين أنا مالي ده صِراع مُبدعين ويقدر ياخد حقه قانوني ويوقفها محدش منعه".

وتابع: “كل الحكاية أنه معرفش يجاوب على سؤال الصناعة انهارت إزاي وأنت عمود من أعمدتها؟.. السؤال اللي مش هتلاقي له إجابة مهما توّهت الناس اللي كلهم قالولك إنك مجاوبتش بمنتهى الوعي، وأنا الحقيقة كنت منتظر إجابتك علشان أقولك إن الصناعة فيها كام عمود غيرك وكام مطرب عمل تاريخ وعلامات من غيرك، ومنهم أنا وكام ملحن وشاعر وموزع اشترك في نجاح مطربين وإعلانات وتترات وكل حاجة حصلت عادي بدونك.. أنا احترمتك أو على حد قولك إن تامر وهو بيكلمني “كان واقف كده” طبعاً احترمك وأقدّرك أنت أستاذ كبير، بس نزلت في نظر تلميذك لما اتكلمت في التلفزيون عن إن فيه حد عمومًا احترمك وكأنه حدث جلل لأستاذ كبير زيك، وفي النهاية، أنت ملحن كبير مقامًا وفنًّا وإضافة لأي مطرب غيري، هي الظروف حكمت كده ولا تاريخي فيه عمرو والعكس صحيح”.

وأضاف: "مش هفوت الفرصة دي إلا وأشكر كل الفنانين الكبار المصريين المبدعين، شعراء، ملحنين وموزعين اللي اتشرفت بالعمل معاهم على مدار ٢٠ سنة وحطوني في مكانه، أنا مكنتش أحلم بيها وسط الجمهور العربي كله.. اللي بنحاول نقدمه ابداع حقيقي، مهما زادت بينا المناواشات الواردة التي لا تتخطى حاجز الأدب والصداقة والمحبة والود، ولمصلحة نجاحنا واستمراريته بفضل الله ثم فضلكم. أشكر أعظم فرقة موسيقية بشتغل معاها جوه وبره مصر، اللي بيخلوني قادر على "التصدير الدائم والمختلف" للفن المصري الرائع، بحضوري كفرد من تلاميذ لأساتذة كبار حقيقيين".

واختتم بيانه بـ: "أشكر "مصر حبيبتي فعلاً بدون إدعاء ولا مزايدة ولا حتى أغاني - جمهورها اللي على كل الأذواق اللي بيسمعوا كل حاجة وكل لون وكل خبط ورزع، وفي الآخر ياخدوا الحلو ويعيش معاهم ويصدروه - ويرموا الوحش وباب النجاح لأي فنان عربي. أشكر بلدي السعودية وجمهورها اللي ضاف لتاريخي واسمي وتشكيل كيان محترم لحفلات عالمية حرفيًا، ومش من مرة واحدة بدأت هناك خطوات ومجهود وتعب ومساندة وهكذا.. إلى أن تمت النجاحات الكبيرة، الحمد لله، ومنها إلى كل الدول العربية اللي أعشق جماهيرهم وحبهم للفن المصري عمومًا.. الموضوع كبير قوي يا أستاذ عمرو تيجي حضرتك يا استاذ؟ في الآخر تقول عليا إني مثل حَيّ لإستباحه جُمَل لحَنِّية لناس عَايِشَة بالبَاطِل وعَايِز بعْيُونك الحُلُوّة دِّي تشوف خير في الصِّنَّاعَة؟".