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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بتروجت يتعاقد مع فريدة بدوي لاعبة الأهلي لتدعيم تنس الطاولة

فريدة بدوي
فريدة بدوي

نجح مجلس إدارة نادي بتروجت في التعاقد، مع فريدة بدوي لاعبة النادي الأهلي الحاصلة على أكبر عدد من الميداليات الذهبية في بطولة إفريقيا تحت 19 سنة، حيث وقعت فريدة على عقود الانتقال للفريق البترولي في صفقة انتقال حر.

واستطاعت فريدة بدوي قبل يومين في حصد 4 ميداليات، منها ثلاث ميداليات ذهبية للفرق، وزوجي الناشئات، والزوجي المختلط، بالإضافة إلى الميدالية الفضية للفردي، ببطولة أفريقيا تحت 19 سنة، والتي أقيمت في المغرب.

فريدة بدوي هي اللاعبة الوحيدة من مصر التي تأهلت في جميع المسابقات لبطولة العالم للناشئات تحت 19 سنة، والتي ستقام في شهر نوفمبر المقبل، بدولة سلوفينيا، كما أن حصدت من قبل العديد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في مختلف البطولات المحلية والعربية والقارية.

بعد تعاقد بتروجت مع فريدة بدوي، يكون قد اكتمل فريق سيدات تنس الطاولة بالنادي، استعدادا للموسم الجديد، ليصبح مكون من اللاعبات الدوليات : مريم الهضيبي، ومروة الهضيبي، وهند فتحي، وسارة عبد العزيز، وفرح عبد العزيز، وفريدة بدوي.

ويدخل بتروجت الموسم الجديد من أجل المنافسة على لقب الدوري المصري، والمحافظة على اللقب الإفريقي للسيدات، والذى فاز به الفريق البترولي في نيروبي، خلال شهر مايو الماضي.

الدورى المصرى بطولة افريقيا ثلاث ميداليات ذهبية صفقة انتقال حر دولة سلوفي مجلس ادارة

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