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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ بورسعيد: شهدنا نقلة نوعية كبيرة بمجال التنمية الصناعية خلال الفترة الأخيرة

نائب محافظ بورسعيد
نائب محافظ بورسعيد المهندس عمرو عثمان

قال نائب محافظ بورسعيد المهندس عمرو عثمان، إن المحافظة شهدت نقلة نوعية كبيرة في مجال التنمية الصناعية خلال الفترة الأخيرة، فضلًا عن أن بورسعيد أصبحت مؤهلة بشكل كبير لاستقبال كبرى الكيانات الاقتصادية بعد التطور في البنية التحتية بجميع القطاعات.

وأضاف عثمان - خلال لقائه وفد مدينة "دونج يانج" الصينية الثقافي والتعليمي؛ لبحث سبل التعاون بعدد من المجالات الثقافية والتعليمية والصناعية - أن المحافظة ترحب بالتعاون المثمر مع الجانب الصيني والذي يسهم في توطيد العلاقات بين الجانبين. 

واستعرض المشروعات القومية والتطور الذي شهدته بورسعيد مؤخرًا بكافة المجالات بما تشمله من قطاعات تجارية وصناعية وسياحية وتعليمية وزراعية، فضلًا عن موقع المحافظة المتميز، بالإضافة لعرض الفرص الاستثمارية والمشروعات بغرب بورسعيد، والصناعات القائمة بجنوب المحافظة، والمشروعات التي شهدتها المحافظة للمرة الأولى كالتحول الرقمي والتأمين الصحي الشامل.

وأشار إلى التطور السياحي والتعليمي والثقافي بالمحافظة، موضحًا أن بورسعيد تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدة مجالات مختلفة.

من جانبه، استعرض الوفد الصيني مقومات ومميزات مدينة "دونج يانج" الصينية، وأوجه التشابه بينها وبين بورسعيد، مؤكدًا تطلعه في التعاون المثمر مع بورسعيد، خاصة بعد التطور غير المسبوق على أرض المحافظة.

الاستثماري التنمية الصناعي التنمية الصناعية البنية التحت البنية التحتية التحول الرقمي التعاون المثمر

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